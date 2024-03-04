東協峰會談南海 菲律賓場邊籲大陸：不要再騷擾我們

東協（ASEAN）的特別峰會週一（3月4日）起在澳洲墨爾本登場，南海主權爭議是主要關注焦點。菲律賓外長馬納羅（Enrique Manalo）在場邊受訪時向中國喊話道：「不要再騷擾我們。」

菲律賓近期多次公開指控中國在南海爭議海域進行「侵略性的舉動」，稱中國海軍艦艇在斯卡伯勒島礁（Scarborough Shoal，中國稱黃岩島）附近干擾、攔截菲國船隻。

針對近期對中國的高調批評，馬納羅表示：「我們僅僅是試著告知人們發生了什麼事——有些國家，或至少有一個國家，對這有些難以接受。」他說，假如對方停止騷擾，「就不會有新聞可以報」。

馬納羅表示，菲律賓希望以和平方式解決與中國的爭端，但不會犧牲自身的國家利益；此外，菲律賓正在尋求有類似憂慮、立場相近的夥伴支持。

自菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）2022年上任以來，菲律賓頻頻質疑中國在南海的舉動，並強化與澳洲、美國的國防合作。上週四（2月29日），小馬科斯在澳洲國會發表演說更對中國發表強硬言論，強調菲律賓絕不容許任何外國力量企圖侵佔「哪怕是1平方英吋的主權領土」。

澳洲加強與東協海上安全合作

4日，在東協場邊一場關於海上安全合作的論壇上，馬納羅呼籲區域夥伴更積極團結，以國際法為基礎維護南海穩定，並且共同對抗違背國際法的行為。

澳洲外長黃英賢（Penny Wong）也呼應馬納羅的言論。她在東協峰會上稱，當前區域「面對著破壞穩定、挑釁與脅迫行為，包含在海上與空中的不安全行為」，但並未直接點名中國。

她表示，南海、台海、湄公河乃至於整個印太地區的情況，「都會影響我們全體」。「實現共同繁榮是維護和平的動力，但還不足以保障和平——加薩以及烏克蘭發生的可怕衝突已經表明，若本區域也爆發重大衝突，將破壞我們的社會與經濟。」

黃英賢宣布，澳洲將投資4000萬澳幣（約2600萬美元），強化區域內的海上安全夥伴關係。去年11月，澳洲與菲律賓首度在南海舉行聯合海空巡邏。

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中國怎麼說？

週日（3日），中國駐菲律賓使館在網站上發布聲明反駁菲方指控，譴責相關人士「肆意炒作南海問題，對中國進行憑空臆測、惡意抹黑」，並要求外界「停止散播中國威脅論」。

去年12月，中國外長王毅曾與馬納羅通電話，稱「中菲關係已站在十字路口」，並主張問題根源是「菲方改變了迄今的政策立場」。他「奉勸菲方不要朝錯誤的方向走下去」，若是「誤判形勢，一意孤行，甚至與不懷好意的外部勢力相互勾聯」，中國將「依法維權」。

中國主張幾乎所有南海島嶼的主權都屬於中國，與菲律賓、越南、馬來西亞、台灣、汶萊存在主權爭端。2016年海牙的仲裁法庭曾裁決，中國在南海的「九段線」主張並沒有法律根據。中國不承認此項裁決。

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（法新社、美聯社、路透社等）

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