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拍得到金正恩官邸！南韓間諜衛星回傳首批影像 平壤中央區清清楚楚

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
南韓去年底發射首枚間諜衛星「軍事偵察衛星一號」，近日軍方消息人士透露，南韓政府3日順利收到朝鮮勞動黨總部所在的平壤中央區域的衛星影像，而且「解析度良好」。美聯社
南韓去年底發射首枚間諜衛星「軍事偵察衛星一號」，近日軍方消息人士透露，南韓政府3日順利收到朝鮮勞動黨總部所在的平壤中央區域的衛星影像，而且「解析度良好」。美聯社

韓聯社報導，南韓去年底發射首枚間諜衛星「軍事偵察衛星一號」，近日軍方消息人士透露，南韓政府3日順利收到金正恩官邸所在的平壤市中心的衛星影像，而且「解析度良好」。

南韓國防部去年12月2日宣布，首枚間諜衛星「軍事偵察衛星一號」清晨在美國加州范登堡太空軍基地，透過美國太空探索技術公司（SpaceX）的「獵鷹九號」運載火箭成功發射並完成首次通信。

消息人士指出，光電／紅外線的「軍事偵察衛星一號」在測試傳送時已成功回傳北韓部分區域的衛星影像，包括平壤，「從最近收到的衛星影像編輯結果來看，解析度和預期中的一樣良好」，「(照片裡)平壤中央區和港口船舶都看得清清楚楚」。

另一名消息人士談到，首批衛星影像還需要經過大量編輯，不過下個月開始預計就會收到高解析度的回傳影像了。

北韓領導人金正恩官邸和朝鮮勞動黨中央委員會大樓均位於平壤中央區域，龐大建築群多為官邸區及眾多執政黨中央辦公機關等朝鮮領導層核心設施，包括國務委員會。

另一名消息人士提到，「軍事偵察衛星一號預計6、7月將進入全面偵查階段」，如此一來，南韓可望減少對美國衛星影像的依賴，提高自主偵察北韓的能力。

南韓軍方預計2025年前再送4枚偵察衛星上太空。

南韓 平壤 衛星

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