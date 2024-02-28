扮和尚走私6公斤毒品！台灣男大生於日本成田機場被捕

NHK報導，一名台灣21歲男大生因涉嫌喬裝成和尚並走私重達6公斤的興奮劑，於東京成田機場入境時被捕。

台灣21歲男大生劉承翰1月25日穿著袈裟裝，從柬埔寨搭機前往東京成田機場，結果海關攔查後發現，他全身上下竟綁著重達6公斤、價值高達3.7億日圓的毒品興奮劑。

成田機場海關表示，這些毒品被分成40袋，並用保鮮膜纏繞在腹部和大腿上，最終在機場的檢查中被發現。目前檢方已依相關法規和證據將他起訴。

針對警方調查，劉承翰也坦承犯案，並稱自己10天前就曾以同樣打扮入境成田機場，「我曾試著這樣入境一次，當時沒有被懷疑，所以覺得風險很低。」

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