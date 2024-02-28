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UN調查員：以色列故意讓巴勒斯坦人挨餓 恐犯戰爭罪、種族屠殺

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
聯合國人權特別調查員揭露以色列刻意讓巴勒斯坦人挨餓，涉嫌違反戰爭罪且構成「種族屠殺」。美聯社
聯合國人權特別調查員揭露以色列刻意讓巴勒斯坦人挨餓，涉嫌違反戰爭罪且構成「種族屠殺」。美聯社

英國衛報報導，聯合國人權特別調查員揭露以色列刻意讓巴勒斯坦人挨餓，涉嫌違反戰爭罪且構成「種族屠殺」。

由於以色列破壞糧食供應，嚴重限制食物、藥品及其他人道物資援助，導致加薩出現飢餓和嚴重營養不良現象，目前約有220萬巴勒斯坦人面臨糧食短缺的困境

聯合國特別調查員法克理（Michael Fakhri）向衛報透露，「除了不讓當地人獲得食物之外，沒有理由刻意阻擋人道物資通行，或故意摧毀加薩的小型漁船、溫室和果園。」

他說，「蓄意剝奪平民食物顯然是戰爭罪。以色列宣示打算毀掉巴勒斯坦人，無論是全體或部分，單單因為他們是巴勒斯坦人。在我看來，作為聯合國人權調查員，這已經構成種族屠殺。這意味整個以色列都有罪，應當受到究責，不光是個人、政府或特定人。」

兒童、嬰兒、孕婦和年長者是所有飢荒，無論人為或氣候造成，最容易受到衝擊導致營養不良、疾病或早死的族群。

加薩衛生中心及庇護所1月份公布營養篩檢指出，北加薩有近16%的2歲以下兒童嚴重營養不良或消耗性營養不良（wasting）。當地有30萬人被圍困，以色列幾乎不允許糧食援助進入。

根據聯合國最新報告，其中近3%罹患嚴重消耗性營養不良，倘若遲遲得不到緊急救助，恐怕會出現併發症或死亡。

加薩各地95%家戶都在限制餐食和食物分量，成年人沒得吃也要餵小孩，甚至有報導傳出父母餵孩子吃動物飼料維生。

受放家戶平均每人每天的安全用水不到1公升，至少9成的5歲以下兒童患有一種以上傳染病。

世界衛生組之公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Mike Ryan）指出，飢餓和疾病是致命組合。

根據國際刑事法院《羅馬規約》，藉由「剝奪平民生存必須物品，包括阻礙救濟物資供應」，故意讓平民挨餓是一種戰爭罪。

以色列 巴勒斯坦 聯合國

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