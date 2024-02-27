金主愛是老二 外媒：金正恩藏二子 只因他們看起來蒼白瘦弱

英國《每日郵報》報導，北韓領導人金正恩膝下除了金主愛之外，尚有兩名兒子不曾被曝光。根據有力消息人士透露，金正恩的大兒子和么兒，因為看起來都過於蒼白瘦弱，因此似乎不被放在繼承大位的名單上；反倒是二女兒金主愛，頻頻與父親金正恩公開現身在重要場合活動上，外界認為，金主愛較可能是金正恩選中的下一代接班人。

英國《每日郵報》以「金正恩有秘密的兒子，因為太過蒼白瘦弱，而被隱藏在大眾的目光之下」為題報導，指出一名曾經在南韓國家情報院（NIS）任職的退休情報員崔秀容（音譯，原文為Choe Su-yong），引述來自北韓知情人士消息稱，金正恩的兒子「在外表上並不吸引人」，且長得一點也不像祖父金日成，似乎成為金正恩刻意隱藏兒子的原因。

但報導指出，其實觀察金正恩在未接大位的求學時期，也是偏瘦的體型，因而被父親要求增重，才能展現領導人權威，兩名兒子的瘦弱體型似乎也是遺傳所致。不同的是，相比哥哥和弟弟，金正恩的二女兒金主愛在體型上較為豐滿，因此較有可能繼承父親大位。

報導並稱，北韓過往選繼承人時，經常有放棄長子，將領導權讓給弟妹的傳統。以金正恩為例，父親認為哥哥金正哲「不好，因為他的外表就像是一個小女孩」。

據了解，金正恩與妻子李雪主共有三個孩子，分別在2010年、2013年及2017年出生。金正恩的家庭生活始終保持神秘色彩，就連金正恩的好友、美國前NBA籃球明星羅德曼（Dennis Rodman），也只見過金正恩的女兒。