快訊

跳月台救人記大功！高中生家境曝光 第一志願是這科系

北約加入瑞典後將包圍波羅的海 但俄仍具威脅性

中央社／ 布魯塞爾26日綜合外電報導

一旦瑞典加入北大西洋公約組織（NATO），將使得北約包圍具戰略重要性的波羅的海完成最後一塊拼圖。然而專家提醒，俄羅斯在水上及水下依舊對區域構成威脅。

法新社報導，繼芬蘭去年加入北約後，瑞典如今眼看也將成為北約一員。這代表包圍波羅的海的所有國家除了俄羅斯以外，其餘都將是美國為首的北約組成分子。

一些人因此將波羅的海稱為「北約之湖」。這使得西方盟邦現在看來占據有利位置，一旦與俄羅斯爆發戰爭，得以掐住俄國在這一關鍵航道的操作空間。

然而分析師警告，儘管瑞典的加入，有助北約施展控制力及增援脆弱的波羅的海國家愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛；但俄羅斯仍能從重軍部署的飛地加里寧格勒（Kaliningrad）對區域構成威脅，以及可能破壞海底基礎設施。

加里寧格勒夾在波蘭和立陶宛之間，莫斯科近年來將這裡變成歐洲最軍事化的地區之一，部署了能搭載核武的飛彈。

儘管駐紮在加里寧格勒的俄羅斯波羅的海艦隊威力已不如冷戰時期，且在俄國全面侵略烏克蘭後，艦隊能力也已削弱部分。

但美國陸軍戰爭大學（U.S. Army War College）研究教授德尼（John Deni）指出，克里姆林宮持續投資發展這支艦隊的水下作戰能力，且艦隊仍有足夠火力執行小規模登陸及威脅北約的補給線。

德尼告訴法新社：「從火炮、間接射擊和具核子能力武器等方面來看，他們（俄羅斯）在區域的火力數量及攻擊範圍都超越北約盟國。」

瑞典入盟雖令北約歡喜，但德尼提醒北約，切勿將波羅的海想成是屬於自己的地方，「把它稱為『北約之湖』只會招致自滿」。

俄烏戰爭爆發後，波羅的海海底輸送管線和電纜線發生連串備受矚目的破壞事件，敲響北約對於自身脆弱性的警鐘。

北約雖然已加強自身海軍部署作為回應，也正在尋求進一步強化其監視能力，不過，密切關注水下動靜本身就是一項艱鉅任務。

德國的漢堡聯邦國防軍大學（Bundeswehr UniversityHamburg）研究員波拉克（Julian Pawlak）說：「要像在陸上控制領土那樣全面控制一片海洋，是非常困難的事。」

芬蘭國際事務研究所（Finnish Institute ofInternational Affairs）研究員艾蘭德（Minna Alander）也表示：「從地圖上來看，波羅的海在地理上確實正成為北約之湖；但北約仍有工作要做。」

俄羅斯 北約 瑞典

延伸閱讀

傭兵集團死灰復燃 俄羅斯在北非坐大

【專家之眼】當前中美歐三邊關係的演變

俄烏戰爭兩周年 西方想拉烏入北約

烏克蘭戰況嚴峻 北約秘書長信心喊話：軍援快到來

相關新聞

盟友爆納瓦尼生前快要透過換囚獲釋 控普亭最後一刻變卦

英國BBC報導，俄羅斯反對派領袖納瓦尼的盟友、調查記者瑪麗亞．佩夫奇赫（Maria Pevchikh）爆料，日前在獄中猝...

抗議自由貿易協定…農民於歐盟總部區倒堆肥燒輪胎 與警激烈對峙

歐盟今日舉行農業部長級會議，9百多輛拖拉機包圍歐盟總部聚集的街區，燃燒彈爆炸聲、喇叭聲伴隨一地傾倒的麥桿、堆肥、煙霧，抗...

越南戒毒所近200人越獄 調查曝原因：疑遭打小報告釀衝突

越南朔莊省戒毒所24日有將近200名學員越獄，報告認定起因為部分學員懷疑遭打小報告、被控在寢室內吸毒，於是動手毆打他人，...

將掃除最後一道障礙 瑞典加入北約有何意義？3大QA一次掌握

俄羅斯2022年初入侵烏克蘭後，瑞典在同年5月申請加入北大西洋公約組織（NATO）。隨著匈牙利國會預料在今天表決通過此案...

仍有輕微流感症狀 教宗方濟各二度取消接見及私人會晤

教廷發布聲明說，天主教教宗方濟各（Pope Francis）因為持續出現「輕微流感的症狀」，已取消今天的接見和私人會晤行...

巴西前總統波索納洛示威活動 數千人走上聖保羅街頭支持

巴西前總統波索納洛的數千名支持者今天聚集在首都聖保羅市中心的包利斯塔大道（Paulista Avenue），展現他的政治...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。