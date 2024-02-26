傭兵集團死灰復燃 俄羅斯在北非坐大

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

瓦格納傭兵集團過去曾因背叛俄羅斯總統普丁而遭到拆解，但如今卻協助北非國家反恐，重新崛起！《半島電視台》提到，瓦格納集團雖因背叛普丁而瀕臨解散，但因為太好用，俄羅斯最終還是繼續留用，並擴大其在北非的影響力。包括利比亞、馬利與查德都可見到俄國傭兵，增加俄羅斯地緣政治影響力。

化整為零 重新布局

根據《半島電視台》25日報導，俄羅斯最著名的傭兵集團瓦格納，在創辦人普里格津於俄烏戰爭初期發動政變未遂、疑似被「空難」死亡後，原本面臨分崩離析、恐失去俄羅斯總統普丁信任的局面，但由於瓦格納在北非布局已久，累積的成果讓普丁難割捨，因此近日又成為俄羅斯在北非擴張影響力的重要伙伴。

《CNBC》提到，瓦格納背後有很多政府機關都會協助與間接指揮行動，而且普里格津過去在世界各地（包括非洲、南美洲與烏克蘭等地）進行維安或機密任務的成果不錯，讓普丁很難將瓦格納解散，但是卻換了如「非洲公司」等新名字以掩人耳目。據信，目前主導瓦格納殘部的關鍵人物是出身「俄羅斯軍情局（GRU，暱稱格魯烏）」的軍官阿維里亞諾夫。

削弱西方影響力

俄羅斯在非洲的雇傭兵數量雖曾減少至2萬人，但近年來恐已擴張到4萬人，尤其北非國家馬利、查德、布吉納法索與尼日等國與殖民母國法國決裂，並希望由俄羅斯協助他們掃蕩國內反抗或基地組織下，讓俄羅斯在北非的勢力逐漸從利比亞與蘇丹擴大開來。

非洲蘊藏大量能源、年輕人口眾多，加上俄羅斯歷史上對於擁有出海口、避免西方封鎖的觀念相當執著，因此在許多北非國家需要傭兵維持國安的需求下，這裡就成為俄羅斯突破西方制裁的破口之一。不過這也造成利比亞從2011年至今內戰尚未結束，仍是由聯合國支持的西方政府，對抗俄羅斯支持的國民軍。

英國智庫「皇家聯合研究所」專家哈喬伊指出，瓦格納可在敘利亞與利比亞等國自由運送士兵，具有一定的影響力；智庫「國際安全防衛中心」專家克萊茲克則說，雖然俄羅斯無法改變利比亞分裂局勢，但傭兵集團可以協助俄羅斯讓世界維持在多極局勢，削弱西方的影響力。

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