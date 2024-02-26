牽制中共 美日「鐵拳」軍演 練奪島

美日兩軍自廿五日至三月十七日舉行代號「鐵拳」（ＩＦ）大規模聯演。美國海軍陸戰隊及日本陸上自衛隊廿五日在日本九州和沖繩展開奪回遭敵軍占據離島的奪島演習。日本共同社報導，此舉旨在牽制中國。

鐵拳自二○○六年起一直在美國本土進行，去年才首度移師日本境內。去年訓練主要以現場的部隊訓練為主，今年則增加美日司令部制定作戰計畫以及對各部隊的指揮，希望進一步加強更高層級部門間的合作。

兩軍預定在鹿兒島縣沖永良部島及沖繩金武町的美軍「藍色海灘」訓練場做登陸訓練。美軍Ｆ-３５Ｂ匿蹤戰鬥機亦將在沖繩本島以西的無人島出砂島做炸射訓練。此次是美日首度在沖永良部島進行離島防禦聯訓，屆時有自衛隊三百人、美軍陸戰隊二五○人參演，由美軍運輸機負責運送，著陸後進行戰鬥訓練，直到當晚八點，並不使用實彈。

但據沖繩媒體琉球放送報導，這次鐵拳美日共動員約兩千名兵力參演，鑒於兼具直升機和一般飛機特性的Ｖ-２２「魚鷹」傾斜旋翼機去年發生墜機事故，兩軍今年都不會在鐵拳派出魚鷹機。除鹿兒島及沖繩，今年鐵拳還會在九州的長崎及熊本縣自衛隊設施進行。