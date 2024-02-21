以智庫民調：過半以色列人認「絕對勝利」可能性低
以色列時報、法新社引述耶路撒冷智庫「以色列民主研究所」21日公布的戰時民調報導，雖然以國當局聲稱加薩戰爭勝利在望，多數以色列受訪者並不認為能在與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的戰爭中取得「絕對勝利」。
以色列總理內唐亞胡2月稍早稱，以國距離「絕對勝利」已相當近，但前述民調顯示，51%猶太裔、77.5%阿拉伯裔受訪民眾認為，以哈戰爭以絕對勝利收場的可能性低。其中，政治傾向越偏左派者，對絕對勝利信心越低。
總體而言，僅有38.3%以國受訪者認為「絕對勝利」可能性非常高或相當高，但55.3%認為非常低或相當低，另約6%未有定論。該民調受訪者為612名。
該民調並發現，63%的猶太裔以國人反對巴勒斯坦建國，但有73%阿拉伯裔民眾支持。
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