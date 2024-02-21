上千名醫師請辭、罷工 南韓恐爆發公衛危機

南韓官員20日表示，超過6,400名實習和住院醫生集體請辭，已有約1,600名醫生罷工，主要是為抗議政府增加醫學院擴大招生的政策。但部分醫院也因此拒收病人或延後手術等治療，外界擔憂恐造成公衛風險。

鑒於人口快速高齡化，南韓衛生當局認為迫切需要更多醫師，計劃明年起讓醫學院擴大招生，人數增加2,000人。南韓醫師人數與人口比例在已開發國家當中敬陪末座，但引發醫師團體和政府為此爭論不休。

醫師團體稱，增加醫生人數也就是擴大競爭，將有損醫療服務品質，可能會導致不必要的醫療行為，並可能造成公共健康保險計畫的負擔，主張政府須先利用現有資源、提高醫療費用並解決其他問題；贊成這項計畫的人則認為，醫生主要是擔心改革影響他們的薪資及社會地位。

南韓法律對醫護人員罷工有所限制，政府已命令這些醫生重返工作崗位，警方也示警將逮捕煽動罷工者。

韓國保健福祉部第二次官（副部長）朴敏守表示「深感憂慮與遺憾」，並說政府下令他們繼續工作，正考慮動用軍醫因應人力短缺問題。