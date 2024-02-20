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加薩醫護資源短缺 歐盟籲立即停火

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

以巴戰爭至今造成2.9萬人喪生，該地醫護機構缺乏麻醉藥、止痛藥等資源！加薩醫護人物表示，許多醫院已人滿為患，床位使用率超過300%，有醫師更被迫在沒麻醉的狀況下進行手術。除匈牙利之外的歐盟會員國共同呼籲，以色列不該對安全避難地點開火，更應立即停火。

自從武裝組織哈瑪斯對以色列發動攻擊，以色列隨即進攻加薩走廊，戰事至今持續延燒，進入第136天，截至目前為止已經造成當地2.9萬人喪生。

加薩醫療資源短缺

BBC》報導，加薩各地醫療機構都陷入藥物短缺、病患爆滿的狀況。歐洲醫院院長阿卡德說，過去醫院就收容了數千名流離失所的民眾，現在加上戰爭傷患，醫院已經沒有足夠的床位，只能被迫把「病患放在地上，他們身旁什麼設備沒有」。

阿卡德表示，「我們缺乏麻醉藥劑、抗生素與止痛劑，很多人遭到嚴重的燒傷，但卻沒有任何可供他們使用的止痛藥」。還有一名醫生坦承，曾在病患沒有麻醉的狀況下進行手術。

醫師們表示，加薩的慢性病患也「付出了巨大的代價」，目前沒有任何床位可以給慢性病患，更難以提供他們後續治療，例如那些需要透析治療的病患，過去他們一週可以進行四次治療，現在變成一週一次。

歐盟齊籲停火

euronews》報導，歐盟外交部長經過長達十小時的討論，除匈牙利之外的會員國共同發表聲明呼籲，基於人道主義，以色列應即刻停火，停止對加薩走廊的攻擊行動。

聲明更強調，不要繼續攻擊加薩走廊南部拉法安全避難的地點，在當地有超過百萬巴勒斯坦人正在試圖努力逃離戰爭，否則恐怕使得那些已經處在災難邊緣的民眾處境更加惡化。

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以色列 加薩走廊 戰爭

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