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日本衛星進入軌道 嘗試近距離拍攝太空垃圾

中央社／ 東京19日綜合外電報導

日本一顆拍攝太空垃圾的衛星昨晚在紐西蘭升空並成功進入預定軌道。這顆衛星將運作數月，預計在距離一塊火箭殘骸數公尺的地方拍攝，確認太空垃圾的老化狀況。

日本經濟新聞、日本放送協會（NHK）報導，衛星ADRAS-J於日本時間18日深夜11時52分，由火箭搭載於紐西蘭升空，在距離地表約600公里的高處與火箭分離，並確認可與地表正常通訊。

這顆衛星是日本新創企業Astroscale與日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）發想的成果。

Astroscale今天宣告衛星發射成功，目標是建立回收太空垃圾的技術。這顆衛星將嘗試拍攝2009年JAXA發射的H2A火箭殘骸，並將影像提供給JAXA。

這塊火箭殘骸是H2A十五號機的第2節，長約11公尺、直徑約4公尺，重量約3公噸，目前在距離地表600公里的軌道運行，由於並未傳輸位置等資訊，無法正確被定位。

JAXA另將選定民間公司，希望在2026年度之後清除這塊H2A火箭殘骸。

Astroscale執行長岡田光信表示，衛星安全進入軌道令人鬆了一口氣，不過仍不能鬆懈，因為完成任務仍須耗時約60天。

共同社報導，隨著近年火箭發射次數攀升，太空垃圾也不斷增加。這也導致廢棄衛星、被拋棄的火箭殘骸與現役衛星碰撞風險升高，目前仍未建立清除太空垃圾的技術。

日本經濟 火箭 衛星

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