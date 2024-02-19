晚安小雞慘了！柬國總理曝「有人干預」：老母病重也無法寬恕

網紅「晚安小雞」和「阿鬧」在柬埔寨直播自導自演被捕，被柬埔寨法院判刑2年。繼前總理洪森於昨（18）日公開譴責後，現任總理洪馬內（Hun Manet）也於今日怒批，兩人為了直播賣貨賺錢，到柬國拍攝被綁架凌虐的造假影片，「自私自利的行為傷害了柬埔寨」。

據《柬中時報》報導，柬國現任總理洪馬內於今日出席公路開工儀式時，針對網紅「晚安小雞」和「阿鬧」一事發聲。洪馬內指出，警方在2月14日依法逮捕兩人，員警問話時，兩名網紅回覆「這樣做是為了流量，在觀看直播人數增多時，他們開始賣貨」。

洪馬內表示，兩人原本計畫先在金邊拍影片，但因拍攝不成便改去西港，並在途中購買軍裝、假槍等工具。他透露，兩名網紅在西港拍攝被綁架凌虐的造假影片後，還把相關影片傳給在台灣的妻子，讓其妻子在網上發布。

洪馬內憤怒的說，「晚安小雞」和「阿鬧」到柬埔寨前就已寫好劇本，「他們太自私了，為了直播賣貨，專門飛來柬埔寨造假」，讓網友誤認為兩人在柬埔寨被人綁架了。洪馬內接著批評，「晚安小雞和阿鬧自私自利的行為傷害了柬埔寨」，因為外國遊客會因此對柬國感到卻步，導致人民失去收入。

洪馬內也提及兩年前發生的「血奴事件」，該事件為一名中國大陸男子宣稱自己被騙到柬國遭犯罪集團非法拘禁、多次抽血，但實際上卻是和護士等人串通，經柬埔寨警方調查為編造。

洪馬內透露，過去還有來自泰國的女子謊稱在柬國被抽血、摘器官，「這些人為了自身利益，不惜造假抹黑，破壞柬埔寨，這對我們來說公平嗎？吳哥窟的導遊、賣紀念品的小孩，他們犯了什麽錯，你們要用這種方式傷害他們」。他說，飽受內戰蹂躪的柬埔寨正不斷努力發展，吸引外國遊客，但卻有外國人為了私利而不惜造假、抹黑柬埔寨。

洪馬內嚴肅強調，為了防止造假事件繼續上演，柬埔寨將依法嚴懲造假者，他們被判刑，刑滿後驅逐出境，並列入境黑名單。

此外，據《柬華日報》報導，洪馬內在儀式上透露，有人試圖干預讓兩人獲得釋放，理由是他們有年邁的母親病重在醫院接受治療，需要有人去照顧，但柬國對此無法寬恕。