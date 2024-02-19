慕尼黑會議 回應航行威脅 王毅：台海紅海無法相提並論

彭博資訊與南華早報報導，中國大陸外交部長王毅十七日在德國慕尼黑安全會議強力捍衛北京和莫斯科的關係，被問及台灣海峽航行問題和紅海威脅時，王毅笑稱兩者無法相提並論，稱台灣問題是中國內政，警告西方國家不要跨越紅線。

有鑑於目前在一些爭議海域、台灣海峽及紅海存在航行威脅，並發生一些「危險交鋒」，慕尼黑安全會議主席霍伊斯根問及中國是否會接受「南海行為準則」，對此王毅笑了，並回答「台灣問題無法和紅海威脅相提並論」。

他說：「台灣問題是中國內政，台灣是中國的一部分，台灣從來不是一個國家。」

王毅甫於十六日會晤美國國務卿布林肯，就區域與全球議題進行實質討論，而會中布林肯也就中國對俄烏戰爭的態度表達關切。

王毅十七日談到俄烏戰爭時說，中方「正在不遺餘力推動和平與和談」，可是「讓各方回到談判桌的條件還不成熟」，但王毅並未說明具體原因。

他說：「中國做了很多具有建設性的工作，我們將繼續發揮積極作用」，同時強調中國並不是唯一負責解決危機的國家。

目前烏克蘭積極推動下個月舉行以和平為主題的高級別峰會，商議包括堅守聯合國的領土完整和主權原則、俄國軍隊撤出烏克蘭以及糧食及能源安全。鑑於北京和莫斯科的關係匪淺，烏克蘭外交部長庫列巴也正尋求與王毅在慕尼黑安全會議場邊會晤，希望說服中國派代表出席峰會。

知情人士透露，由於缺乏國際社會領袖承諾，會議可能推遲到四月或五月。

王毅則表示，兩國關係的基礎是「不結盟、不對抗、不針對任何第三方」。