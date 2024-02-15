新疆試車場被指涉強迫勞動 福斯汽車壓力日增

鑑於新疆存在的人權問題，福斯汽車在烏魯木齊的汽車生產廠一直受到德國輿論的批評。現在，福斯在新疆的另一個重要項目，位於吐魯番的測試車道，被爆出建造過程中可能涉及強迫勞動。

據德國《商報》本周三（2月14日）報導，新疆人權問題研究學者鄭國恩（Adrian Zenz）根據公開資料分析判斷，參與試車場修建的維吾爾勞工屬於新疆大規模強迫勞動計劃的一部分。

由福斯與合資伙伴上汽共同在庫爾勒建設的該試車場2019年投入使用。據中國媒體報導，這是世界上最大的極熱干旱綜合性試車場，被稱為汽車的地獄考場。

在負責項目修建的中鐵四局集團以及其他相關企業的官網上，鄭國恩發現了多篇報道都提及新疆精准扶貧計劃覆蓋的工人參與了庫爾勒試車場的建造。在2017年到2019年間，在扶貧和改善民生的口號下，新疆當局組織大量維吾爾居民跨地區就業。據澳大利亞智庫戰略政策研究所（ASPI）估計，這期間共有8萬名維吾爾人被送往全中國各地的工廠勞動。

此外，2018年公開發布的照片顯示，從新疆其他地方前往吐魯番參加工程建設的維吾爾工人穿著統一制服，連行李箱都一模一樣。鄭國恩認為，這也是有嚴密組織的強迫勞動的典型特征。

中鐵四局的網頁上，就試車場工程項目的報道還有關於民族團結一家親的內容。在專家看來，所謂民族團結一家親實際上是對維吾爾人實施全方位監控的代名詞。澳大利亞戰略政策研究所的統計顯示，2016年以來，有100萬中共幹部、政府公務員和國企員工被征集參與了對維吾爾人的監控。例如，這些幹部的一項硬性任務是：每兩個月中，至少要有5天住到他們幫扶的維吾爾人家中。目前民族團結一家親已被並入名為訪惠聚的項目。

什麼也沒發現，這不奇怪

福斯汽車曾委托外部審計公司對新疆的合資汽車廠進行合規調查。去年12月發布的調查結果稱，在福斯汽車新疆廠沒有發現強迫勞動或其他侵犯人權的行為。

不過福斯一位不願透露身份的高管對《商報》表示，調查的可信度並不高，因為結果其實早已內定。批評者指出的調查的弱點包括，對新疆廠員工進行問詢的是兩名漢族人，維吾爾工人對他們可能心存芥蒂，因而沒有給出坦率的回答。此外調查還受到許多限制。調查結果公布後，一名福斯工作人員曾對《商報》表示：什麼也沒發現，這不奇怪。他們應該去查試車場。

但去年審計調查的對象並不包括吐魯番的試車場。福斯一名發言人當時曾對媒體解釋稱，該設施屬於不同的運營公司，因此無法進行統一調查。

福斯汽車否認對新疆試車場建造涉及強迫勞動知情，並稱該公司及其合資伙伴以及運營上都必須遵守遠離強迫勞動的國際規定。

該車企一位發言人周三（2月14日）向德新社表示：福斯汽車集團目前正與非控股合資企業上汽福斯討論涉及其新疆業務未來方向等事宜，並對各種情況進行深入研究。

針對外企因在新疆投資、建設而受到批評和壓力，北京也做出了回應。中國外交部周五在回復法新社詢問的一份聲明中稱，有關新疆侵犯人權的指控，完全是謊言...目的是破壞新疆的穩定。聲明敦促企業尊重事實，明辨是非，不要被謊言蒙蔽雙眼。

（綜合報道）

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