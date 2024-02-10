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恐被判死刑！加拿大男泰國搭機「亂開艙門」 啟動滑梯釀機場大亂

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
一名加拿大男子7日因搭乘泰國航空航班時亂開艙門，在清邁國際機場遭到逮捕。取自臉書
一名加拿大男子7日因搭乘泰國航空航班時亂開艙門，在清邁國際機場遭到逮捕。取自臉書

一名加拿大男子7日在泰國清邁國際機場被捕，理由是在泰國航空一架從清邁飛往曼谷的國內線航班上，擅自打開艙門並啟動逃生滑梯，最重恐被判處死刑。

CNN報導，清邁國際機場發布聲明，事件發生2月7日晚間，空中交通管制塔台於晚間10點05分接獲通知，泰國航空TG121航班原定飛往曼谷素萬那普國際機場，當時該航班正在跑道上排隊等待起飛，一名乘客打開飛機一扇艙門，並啟動了逃生滑梯。

聲明中指出，由於該架隸屬泰航的空中巴士A320逃生滑梯被打開，因此無法立即移動，其他航班受此影響，暫時無法起飛和降落。

清邁國際機場主任Ronnakorn Chalermsanyakorn表示，「收到警報後，我們聯絡了泰國航空的技術人員立刻前往現場拆除逃生滑梯，然後將飛機拖回15號停機坪，」他補充說，這起事件共影響13個航班，其中8個航班被迫在空中盤旋，直到獲准降落，共有2295名乘客因此行程遭到延誤。

泰國航空針對此事發表聲明稱，技術人員已根據安全規定對機艙門進行維修與檢查，而受到延誤的TG121航班最終在午夜後起飛前往曼谷。聲明中表示，「航班在2月8日凌晨12時34分繼續其航程。所有乘客、飛行員和機組人員均安。」

負責調查此案的清邁警察上校Manuschai In-thuean指出，警方在現場逮捕40歲的加拿大籍嫌犯Wong Sai Heung。若罪名成立，可處20年監禁、60萬至80萬泰銖的罰款（約新台幣52萬至70萬元），甚至最重還可能面臨死刑，不過值得注意的是，泰國自2018年以來未曾執行過死刑。

警方表示，目前尚不清楚嫌犯開門的動機，但他被逮後至今仍無法進行正常溝通，預計將他送往醫院進行精神評估。CNN已就此事聯繫駐曼谷的加拿大大使館，但尚未收到回應。

泰國 清邁 航班

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