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減碳壓迫農民生活…歐盟決定放寬標準 專家：這些政黨恐遇滑鐵盧

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
在龐大農民的抗議浪潮下，歐盟在宣布2040年前將減少9成溫室氣體的目標時，也在農業政策上做出讓步。示意圖，路透社
在龐大農民的抗議浪潮下，歐盟在宣布2040年前將減少9成溫室氣體的目標時，也在農業政策上做出讓步。示意圖，路透社

在龐大農民的抗議浪潮下，歐盟在宣布2040年前將減少9成溫室氣體的目標時，也在農業政策上做出讓步！歐盟先前祭出農業政策，引發不少反對浪潮，現今歐盟決定放寬農業減碳的標準。專家認為，歐盟大選將近，估計支持環保的政黨將遭遇滑鐵盧，並影響歐盟整體氣候行動的進度。

政策壓迫農民生計

先前歐盟祭出「農業共同政策」，引發法國比利時德國多國農民不滿，認為該政策與實際狀況脫節，並進行封路抗議行動。新的農業政策規定包括，在水土流失、河流附近的緩衝地帶、濕地和泥炭沼澤的保護區，有義務保留4%非生產性的土地，並對自願採用有機耕作、碳儲存等作法的農民給予補貼。

對此，青年農民協會（FJA）發言人杜斯特強調，「農民必須用更少的資源做更多事。我們準備好付出努力，但還是要確保農民的基本生活品質」。農民也抱怨，歐洲立法壓迫到他們的生意，通貨膨脹侵蝕他們的生活水準，更便宜的進口商品正在破壞競爭力。

歐盟拍板讓步

半島電視台》報導，歐盟委員會建議委員會建議歐盟在2040 年之前將溫室氣體淨排放量削減 90%，不過放寬了有關農業部分的限制，回應大量的農民抗議浪潮，如刪除了原先草案目標：農業要在2040年前，將非二氧化碳的溫室氣體降低至2015年排放量的70%以下。

然而，環境議題也持續延燒到政治上，尤其隨著歐盟6月即將舉行大選，農民抗議也影響了政黨的支持度。《CNN》報導，歐洲綠黨由多國支持環保的立法者組成，在2019年獲得壓倒性的勝利，但預計此次大選恐怕會遭到滑鐵盧，並由保守派與極右翼政黨取代。

保守政黨將崛起

氣候智庫「E3G」執行董事杜福爾說，預計相關政策也會隨著歐洲新興國會出現改變，議會應該會保留「2040年減少9成溫室氣體排放」的目標，但在農業減碳或燃油汽車禁售的具體措施上，可能會出現激烈的爭執。

歐盟中間偏右的歐洲人民黨（EPP）已經將自身定位成「農民的捍衛者」，更不斷批評歐盟的農業政策。該政黨更尋求修改歐盟綠色協議的機會，如取消2035 年禁止銷售燃油汽車的目標。

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