智利野火釀99死、數百人失蹤 數百房舍被毀 觀光勝地淪重災區

路透報導，智利中部2日爆發森林野火持續延燒，造成至少99人喪生及數百人失蹤，沿岸觀光勝地瓦爾帕萊索（Valparaiso）和維涅馬爾（Vina del Mar）外圍淪為重災區，總統柏瑞克（Gabriel Boric）4日警告國家將面臨「巨大悲劇」。

從路透無人機畫面可見，維涅馬爾整個街區付之一炬，居民在被燒毀的廢墟中尋找物品，街道上隨處可見被燒得面目全非的汽車。

智利當局已針對重災區域實施晚間9點宵禁，並派遣軍隊協助消防單位救火，同時出動直升機在空中灑水以阻止火勢蔓延。

該野火迄今造成99人死亡、數百人下落不明，超過1,000棟房屋毀損，截至3日有超過90處傳出災情。

柏瑞克4日稍早宣布從5日開始舉行為期兩天的全國哀悼，同時要國民做好收到更多噩耗的心理準備，「我們正面臨一場巨大悲劇」。

夏季野火在智利並不少見，但是殺傷力十足，是智利自2010年強震造成500人罹難後最嚴重的國家災難。