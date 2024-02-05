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只是剛開始！蘇利文警告美軍將持續報復行動 拒排除直接攻擊伊朗

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國國家安全顧問蘇利文4日警告，美軍2日空襲伊朗扶植民兵組織只是開始，且再三拒絕排除直接攻擊伊朗領土的可能。美聯社
美國國家安全顧問蘇利文4日警告，美軍2日空襲伊朗扶植民兵組織只是開始，且再三拒絕排除直接攻擊伊朗領土的可能。美聯社

英國衛報報導，美國國家安全顧問蘇利文4日警告，美軍2日空襲伊朗扶植民兵組織只是開始，且再三拒絕排除直接攻擊伊朗領土的可能。

蘇利文4日接受國家廣播公司（NBC）訪談表示，美軍2日下午襲擊民兵組織在伊拉克和敘利亞的85個據點，報復駐約旦美軍基地遇襲導致3名士兵喪生，「這是我們回應的開始，不是結束，會有更多作為，有些看得到，有些也許不會被看到」。

「種種行動都是為了表達一個非常明確的訊息，一旦我軍遭受攻擊、一旦我國人民遭到殺害，美國將會作出回應，強而有力的回應。」

五角大廈3日亦證實聯手英軍空襲葉門叛軍「青年運動」在葉門的據點。

同時，蘇利文在訪問中三次拒絕排除直接攻擊伊朗的可能，一旦美國和伊朗陷入直接衝突，中東局勢將大幅升溫。

伊朗 美國 美軍

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