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怒控電視台翻拍擅改內容 日本知名漫畫家突失聯...今陳屍水壩

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曾控作品遭翻拍劇組擅改…日漫畫家蘆原妃名子傳失蹤 陳屍水壩今尋獲

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
在月刊雜誌刊登連載作品「SEXY田中小姐」而聞名的日本漫畫家蘆原妃名子驚傳輕生，享年50歲。圖／截自NTV
在月刊雜誌刊登連載作品「SEXY田中小姐」而聞名的日本漫畫家蘆原妃名子驚傳輕生，享年50歲。圖／截自NTV

日本時事通信社報導，在月刊雜誌刊登連載作品「SEXY田中小姐」而聞名的日本漫畫家蘆原妃名子驚傳輕生，享年50歲。

蘆原28日就傳出失聯，檢警消息人士指出，他們29日在栃木縣日光市的穿至水壩發現一具女性遺體，並在附近發現據信是蘆原的證件，研判她似乎是輕生。警方也在蘆原家中發現一封疑似遺書的信。

蘆原妃名子本名松本律子，她的連載作品「SEXY田中小姐」去年10月改編為電視劇，在日本電視台播出。然而，蘆原26日在自己的X帳號表示，她在這部作品被改編為電視劇前，已與劇組達成協議不得擅改原作內容。但劇組在開拍後並沒有遵守約定，大幅修改作品內容。蘆原也在X表示，最後她只能自己負責第9、第10集的劇本撰寫。

蘆原的X貼文一發表馬上引來網友熱議。但蘆原28日刪光了X貼文並突然道歉，「我不是想要攻擊，對不起」。之後便行蹤不明。目前蘆原X頁面只留下測試和道歉貼文。

對於蘆原的死訊，日本電視台表示：「得知蘆原妃名子小姐去世，我們謹表示最沉痛且深切的哀悼。關於去年10月改編為電視劇的『SEXY田中小姐』，我們透過小學館討論與原作者蘆原老師討論劇本撰寫過程，也聽取她的意見，最終獲得認可並播出。非常感謝蘆原老師為此付出的努力。」

蘆原1994年在「別冊少女漫畫」發表作品出道，知名作品「砂時計」曾獲得小學館漫畫賞少女向部門獎，並改編成電視劇與電影。

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在月刊雜誌刊登連載作品「SEXY田中小姐」而聞名的日本漫畫家蘆原妃名子驚傳輕生，享年50歲。圖為蘆原妃名子的X頁面。擷取自X
在月刊雜誌刊登連載作品「SEXY田中小姐」而聞名的日本漫畫家蘆原妃名子驚傳輕生，享年50歲。圖為蘆原妃名子的X頁面。擷取自X

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