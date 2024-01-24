快訊

驚爆名律師涉ACE詐騙案！幫詐團洗錢「住家搜出近5千萬」 女友家查扣千萬跑車

爸媽注意！新生兒普發6000元將截止 還有2000名未領

大S、汪小菲離婚協議曝光！15年扶養費總計逾億元 每3月支付一次

緬甸反抗軍群起 軍政府會倒台？

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
緬甸軍政府內部不滿上升，難壓制反抗軍抵抗，外媒認為有可能倒台。（Wikimedia Commons）
緬甸軍政府內部不滿上升，難壓制反抗軍抵抗，外媒認為有可能倒台。（Wikimedia Commons）

過去被外界認為強力鎮壓民眾的緬甸軍政府，如今卻疲於奔命應付國內武裝勢力，外界認為倒台之日不遠。外媒24日報導，推翻2021年民選政府的軍政府領導人敏昂萊除了外患，也面臨軍方內部與僧侶的不滿上升，統治面臨危機，在全國近3分之1的地區都有傳出政府與反抗軍交火的狀況。

僧侶也出現不滿

根據《英國廣播公司》報導，緬甸近日有僧侶罕見的在緬甸觀光大城彬烏倫公開宣稱，緬甸軍政府領導人敏昂萊應該下台，並由其副手、緬甸國防軍副總司令梭溫接任。由於緬甸的僧侶向來與國家關係相當密切，是政府的堅定支持者與相當重要的意見領袖，如今卻有僧侶公開表態卻仍無恙，代表軍政府的統治正出現鬆動。

此外，緬甸國防軍從去年10月開始發動對武裝勢力的圍剿，敏昂萊在2021年因政變上台後，也對境內少數族群發動鎮壓，但軍方在近周卻開始出現撤退的跡象，而反抗軍中由若開軍與其他兩個武裝團體組成的聯軍，近日在若開邦與欽邦都攻下軍方的基地，反對勢力大有斬獲。

軍隊節節敗退

不過因為軍方有空中優勢，因此武裝勢力的推進並不快，但全國近3分之1的地區都有出現武裝衝突。軍方在各地對平民與反抗軍殘忍的殺害，也讓民怨反彈漸增，軍隊中看不下去的人也愈來愈多。曾有軍隊直升機駕駛因不滿一直把槍口對準自家人而叛逃，政府要招募新的軍人愈來愈困難。

軍隊內部的裂隙也逐漸擴大，據傳梭溫雖無意代替敏昂萊領導軍隊，但也對軍隊差勁的表現感到不滿。敏昂萊去年9月雖將其可能的繼承人逮捕入獄，盼展現其權威，但現實是軍方近3個月在各地節節敗退。

注意中國因素

美國之音》提到，緬甸長期陷入軍政府統治，過去雖曾在2015年與2021年進行選舉，但不是被軍政府推翻，就是軍方仍握有保障席次，使改革難以推動，而緬甸軍政府也因為政變被很多東南亞國家抵制，但柬埔寨與中國除外，由於中國在緬甸有基建投資，因此相當關注緬甸局勢。

【更多精采內容，詳見

緬甸 敏昂萊

延伸閱讀

政府軍已捉襟見肘…緬甸叛軍坐大 控制與印度接壤邊境

陸外交部：中方斡旋促推 緬北武裝組織與軍政府達成停火協議

緬甸內戰落彈傷雲南多人 中國出手穩邊境 昆明多方和談

緬甸邊境武裝衝突 炮彈落入雲南？陸外交部表強烈不滿促停火

相關新聞

部隊規模太小！英國陸軍參謀長警告：若與俄羅斯開戰 將「全國動員」

英國陸軍參謀長的桑德斯（Patrick Sanders）23日警告英國大眾，若與俄羅斯開戰，他們可能會被徵召為國王與國家...

世界「末日鐘」維持倒數90秒 俄烏、以哈戰爭與氣候變遷為三大威脅

原子科學家23日將象徵人類危機的「末日鐘」（Doomsday Clock）維持在接近午夜的位置，並把入侵烏克蘭的俄羅斯核...

中國人權是否進步？ 西方展開論戰

全球人權評鑑報告結果，各國高度聚焦中國的人權狀況！聯合國近日開始啟動全球人權狀態評估，對於中國的人權狀況討論相當分歧：非西方國家認為中國的人權近年來均有好好改善，但西方國家認為，中國在香港、新疆與西藏

緬甸反抗軍群起 軍政府會倒台？

過去被外界認為強力鎮壓民眾的緬甸軍政府，如今卻疲於奔命應付國內武裝勢力，外界認為倒台之日不遠。外媒24日報導，推翻2021年民選政府的軍政府領導人敏昂萊除了外患，也面臨軍方內部與僧侶的不滿上升，統治面

德鐵路史最長罷工 6天停駛經濟恐損失340億元

德國火車司機今天展開歷來最長的罷工，對數以千計乘客帶來旅遊夢魘，經濟專家警告，不斷升級的勞資糾紛恐對經濟造成高達10億歐...

視南韓為敵人 傳金正恩要拆父親建的「統一門」

北韓領導人金正恩上星期稱南韓為「主要敵人」，並稱統一已不再可能，近日他在平壤最高人民會議上發表講話時，再次提到絕束與南韓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。