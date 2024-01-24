緬甸反抗軍群起 軍政府會倒台？

過去被外界認為強力鎮壓民眾的緬甸軍政府，如今卻疲於奔命應付國內武裝勢力，外界認為倒台之日不遠。外媒24日報導，推翻2021年民選政府的軍政府領導人敏昂萊除了外患，也面臨軍方內部與僧侶的不滿上升，統治面臨危機，在全國近3分之1的地區都有傳出政府與反抗軍交火的狀況。

僧侶也出現不滿

根據《英國廣播公司》報導，緬甸近日有僧侶罕見的在緬甸觀光大城彬烏倫公開宣稱，緬甸軍政府領導人敏昂萊應該下台，並由其副手、緬甸國防軍副總司令梭溫接任。由於緬甸的僧侶向來與國家關係相當密切，是政府的堅定支持者與相當重要的意見領袖，如今卻有僧侶公開表態卻仍無恙，代表軍政府的統治正出現鬆動。

此外，緬甸國防軍從去年10月開始發動對武裝勢力的圍剿，敏昂萊在2021年因政變上台後，也對境內少數族群發動鎮壓，但軍方在近周卻開始出現撤退的跡象，而反抗軍中由若開軍與其他兩個武裝團體組成的聯軍，近日在若開邦與欽邦都攻下軍方的基地，反對勢力大有斬獲。

軍隊節節敗退

不過因為軍方有空中優勢，因此武裝勢力的推進並不快，但全國近3分之1的地區都有出現武裝衝突。軍方在各地對平民與反抗軍殘忍的殺害，也讓民怨反彈漸增，軍隊中看不下去的人也愈來愈多。曾有軍隊直升機駕駛因不滿一直把槍口對準自家人而叛逃，政府要招募新的軍人愈來愈困難。

軍隊內部的裂隙也逐漸擴大，據傳梭溫雖無意代替敏昂萊領導軍隊，但也對軍隊差勁的表現感到不滿。敏昂萊去年9月雖將其可能的繼承人逮捕入獄，盼展現其權威，但現實是軍方近3個月在各地節節敗退。

注意中國因素

《美國之音》提到，緬甸長期陷入軍政府統治，過去雖曾在2015年與2021年進行選舉，但不是被軍政府推翻，就是軍方仍握有保障席次，使改革難以推動，而緬甸軍政府也因為政變被很多東南亞國家抵制，但柬埔寨與中國除外，由於中國在緬甸有基建投資，因此相當關注緬甸局勢。

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