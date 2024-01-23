韓第一夫人收名牌包引爆執政黨內鬨 總統府要臨時黨魁辭職遭拒

韓聯社報導，南韓第一夫人金建希收名牌包舊事因國會選舉將近再度成為攻防焦點，更引發執政黨國民力量內鬨，總統尹錫悅與國民力量黨對於因應方式有所分歧，總統秘書室進而要求黨內臨時領導人韓東勳辭職，對此韓東勳證實已拒絕。

韓東勳22日證實先前與總統秘書室室長李官燮會面被要求辭職，不過他強調將履行職責到任期結束，並且拒絕透露更多細節，僅說即將到來的大選對未來世代至關重要，以後將持續以人民為優先。

整起事件要回溯到《韓國時報》（The Korea Times）19日公開的一支偷拍影片，內容是金建希收受國際時尚名牌迪奧（Christian Dior）手提包，導致執政的國民力量成為輿論箭靶。

這支影片最初由Youtube新聞頻道《首爾之聲》（Voice of Seoul）在2023年11月披露，事發當時是2022年9月，金建希被偷拍到收下一名韓裔美籍牧師贈送價值300萬韓元（新台幣約7萬元）迪奧手提包，偷拍鏡頭是牧師手表偽裝；據說名牌包由《首爾之聲》提供。

由於南韓國會選舉即將在4月登場，收包事件再度被翻出來，引發國民力量黨內砲轟聲浪高漲，多名改革派議員要求金建希致歉以免影響選情。不過總統府強調金建希是偷拍受害者，尹錫悅和金建希則對名牌包風波一直保持沉默。

對於國民力量和總統府之間的矛盾，韓東勳表示他的立場從未改變，最一開始就認為金建希是遭到設局偷拍，不過又站在改革派立場坦言公眾可能會有所疑慮。

過去韓東勳一直被視為是尹錫悅心腹，去年從法務部部長轉任國民力量臨時領導人時更被譏諷是尹錫悅的「傀儡」，因此也讓外界對於這次國民力量的內部分歧感到訝異。