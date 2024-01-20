快訊

直播爆衝突！網紅「超哥」突揮拳痛毆Toyz 兩人分別送醫治療、返所偵辦

一年內第四度訪台 AI教父黃仁勳再奔知名夜市與民眾合照

基隆國小生不是「小草」 現身柯文哲造勢晚會原因曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

紅海局勢動盪…船員行經紅海期間可領2倍日薪 但要滿足1條件

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
一些重要組織紛紛警告說，在紅海商船遇襲後，船隻穿越紅海部分地區仍太危險，導致許多船隻避開紅海。路透
一些重要組織紛紛警告說，在紅海商船遇襲後，船隻穿越紅海部分地區仍太危險，導致許多船隻避開紅海。路透

代表全球逾2萬名船員的大型航海人員工會Nautilus國際公司表示，若有船員待在與英、美兩國有關聯的船隻上，他們行經紅海最危險地區的期間，將獲得兩倍日薪，也能選擇在抵達紅海風險最高的地區前就上岸。

彭博資訊報導，由Nautilus、英國航運商會（UK Chamber of Shipping），以及英國鐵路、海路和公路運輸工會（RMT）組成的戰爭行動區域委員會（WOAC）開會討論後，達成這項協議。Nautilus也說，這項協議自19日起實施，從之前建議只保障與以色列有關聯船隻的船員，進一步擴大適用範圍，目前適用於與英、美兩國有關聯的船隻。

在葉門叛軍「青年運動」（或譯胡塞組織）對紅海商船的威脅升高後，WOAC隨即提出相關建議。胡塞組織聲稱所有在紅海地區的英國和美國資產，都是他們合法攻擊的目標。

一些重要組織紛紛警告說，在紅海商船遇襲後，船隻穿越紅海部分地區仍太危險，導致許多船隻改道避開紅海。Nautilus專業技術部主管艾普頓說：「船員的人身安全必須置於商業利益之前。這是大受業界歡迎的舉措，我們樂見工會和政府部門達成協議。」

丹麥船運業在去年12月也採取類似的讓步行動，提供危險津貼給船員。

紅海 英國 美國

延伸閱讀

台驊投控董座顏益財：航運變化撲朔迷離 有望地龍大翻身

葉門叛軍：中俄船隻可安心通過紅海

美軍對葉門叛軍發動新一輪攻擊 鎖定飛彈發射器

胡塞武裝組織打包票 陸俄船隻可安全通過紅海

相關新聞

敘利亞遭以色列空襲！伊朗革命衛隊認4名「軍事顧問」喪命

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）20日表示，4名「軍事顧問」在以色列針對敘利亞首都大馬士革一棟住宅大樓的空襲行動中喪命。

越南河內捷運不甩爭議 再次考慮「大陸方案」簽署合作備忘錄

越南首都河內市第一條通車的捷運由中企建造，儘管過程爭議連連、不斷增資，但計劃興建的河內市5號捷運線仍相中「中國方案」，已...

聯合國最新報告揭曉 種族暴力造成蘇丹西部城市逾1萬人喪生

根據路透社今天看到的最新聯合國（UN）報告，蘇丹西達佛州首府去年遭遇準軍事組織快速支援部隊和結盟的阿拉伯民兵釀成的種族暴...

泰北空汙嚴重！PM2.5曾達世界最糟 法院要求政府90天內提解決方案

泰國北部空氣污染問題備受關注，清邁行政法院昨天做出判決，要求總理和國家環境委員會在90天內提出解決泰北空污的緊急計畫，並...

紅海局勢動盪…船員行經紅海期間可領2倍日薪 但要滿足1條件

代表全球逾2萬名船員的大型航海人員工會Nautilus國際公司表示，若有船員待在與英、美兩國有關聯的船隻上，他們行經紅海...

安倍派確定解散！政治獻金疑雲延燒 安倍昭惠：盼自民黨新生蛻變

日本執政黨自民黨內政治獻金疑雲持續延燒，黨內最大派閥「安倍派」（清和政策研究會）確定解散。前首相安倍晉三的遺孀安倍昭惠今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。