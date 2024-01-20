巴伊相互空襲…大陸能緩解緊張局勢？外媒指北京有獨特優勢

在巴基斯坦和伊朗相互越境發動空襲後，北京表示願意調解兩國之間的緊張關係。大陸是伊朗和巴基斯坦的親密夥伴，兩國與北京有著廣泛的軍事和經濟聯繫，並在大陸的地緣政治野心中扮演著重要角色。

以下是北京為何在調解巴伊緊張局勢方面具有獨特優勢的幾大要點：

橫跨中亞和從喜馬拉雅山到波斯灣的廣袤領土，巴基斯坦和伊朗在北京重塑符合自身利益的地區地緣政治長期計劃中處於有利地位。

大陸外交部發言人毛寧周四（1月18日）在例行記者會上表示，伊朗和巴基斯坦都同大陸保持著友好關係，中方希望雙方能保持冷靜克制，避免局勢升級。「如果雙方有需要，我們也願意為緩和事態發揮建設性的作用。」

美國和平研究所（USIP）南亞專家拉爾瓦尼（Sameer P. Lalwani）表示，大陸對巴基斯坦和伊朗都擁有影響力，並且這兩個國家都預計崛起的大陸未來數十年將主導亞洲。

「北京擁有一定的公信力，可以向兩國領導人施壓，讓他們冷靜下來。」

巴基斯坦是北京最緊密的夥伴國之一，雙方長期以來一直形容兩國友誼「比山高、比海深、比蜜甜、比鋼硬」。

這個南亞大國在北京「一帶一路」倡議中也扮演要角。該倡議為連接大陸西部和巴基斯坦瓜達爾港的所謂「中巴經濟走廊」一系列交通和能源項目注資數百億美元。

儘管北京拉攏伊朗加入一帶一路的努力因制裁而復雜化，2021年簽署的為期25年的合作協議的許多細節仍然模糊不明，但德黑蘭和北京近年來不斷加深貿易關係。

大陸是伊朗最大貿易夥伴，也是受制裁的伊朗石油的最大買家。據彭博社報導，分析公司Kpler去年表示，大陸進口的伊朗石油量創下10年來的新高。

拉瓦爾尼表示: 「某種層面上，伊朗和巴基斯坦可能是爭奪大陸經濟和戰略投資的競爭者。」

本周伊朗和巴基斯坦之間的跨境衝突令外界震驚：雖然兩國經常互相指責允許武裝分子在對方領土活動，但政府軍的跨境行動並不常見。

伊朗和巴基斯坦的裝備精良的部隊都與北京關係密切。

根據美國智庫蘭德公司的說法，大陸長期在武裝伊朗方面發揮著關鍵作用，協助其軍事硬件和戰術現代化，以及為伊朗非法核計劃提供「技術和機械的轉讓」。

另一方面，軍事合作也是「堅如鋼鐵」的中巴友誼的核心支柱。

美國和平研究所的拉爾瓦你提供的一份文件指出，北京是伊斯蘭堡常規武器的主要供應商，並為其提供「高端進攻打擊能力」。據大陸官媒報導，中巴兩國還進行了廣泛的聯合軍事訓練，並於去年11月在巴基斯坦重要港口城卡拉奇及其周邊地區舉行有史以來規模最大的海軍演習。

大陸吉林大學助理教授杜本（Bjorn Alexander Duben）表示，「北京和伊斯蘭堡之間的軍事關係變得越來越緊密和堅固」，這可能會在緊張局勢爆發時提供北京「敦促克制」的槓桿。

大陸政府近來努力扮演外交調停者角色，儘管結果好壞參半，但這也為其調停巴伊緊張局勢提供基礎。

去年，北京出乎外界意料促成伊朗與其中東對頭沙特阿拉伯的關係融冰。

但其他行動則不那麼成功。由於西方國家認為政治解決烏克蘭衝突，可能使俄羅斯繼續控制其攫取的大部分烏克蘭領土，北京推動「政治解決」烏克蘭衝突的努力失敗。

此外，在以巴衝突爆發後，大陸試圖在阿拉伯國家和以色列之間充當中間人角色，但收效甚微。

儘管如此，分析人士認為，大陸政府對伊斯蘭堡和德黑蘭的影響力，可能有助於在緩和緊張局勢方面發揮作用。

巴基斯坦前駐華大使哈立德（Masood Khalid）對法新社表示：「由於地理位置的緣故，巴基斯坦和伊朗都是大陸的重要夥伴。雖然目前局勢緊張，但巴基斯坦與伊朗的關係一直很穩定。」

「我認為他們會找到一個友好的方式來化解當前局勢。」

（法新社）

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