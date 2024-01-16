波音飛機又出事！全日空與達美航空客機在芝加哥機場擦撞

「滅島危機與人權爭議，諾魯島國怎麼了？」南太平洋島國——諾魯（Nauru）——是世界上最小的島國，國土面積約為21平方公里、人口數約1萬1,000多人。在1月15日，諾魯突然發布與台灣斷交的訊息，由於台灣的總統大選才於周末落幕，敏感的時機點也被懷疑與中國的外交壓力有關。實際上，這不是諾魯第一次與中華民國斷交；而島國諾魯也是極端氣候問題下，因為海平面上升而在百年內面臨滅島危機的國家之一。在過去十多年裡，澳洲將國際難民轉移到諾魯安置，設立了拘留營，卻也衍生了各種不人道待遇的人權爭議事件。

2024-01-16 09:31