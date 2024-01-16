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波音飛機又出事！全日空與達美航空客機在芝加哥機場擦撞

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
全日空（ANA）一架波音777客機，14日晚間在美國芝加哥奧黑爾國際機場與一架達美航空的波音717客機擦撞。美聯社
全日空（ANA）一架波音777客機，14日晚間在美國芝加哥奧黑爾國際機場與一架達美航空的波音717客機擦撞。美聯社

全球航空界近日意外頻傳，全日空（ANA）一架波音777客機，14日晚間在美國芝加哥奧黑爾國際機場與一架達美航空的波音717客機擦撞，所幸無人傷亡。

獨立報報導，美國聯邦航空管理局（FAA）發言人在聲明中指出，全日空一架航班在滑行準備起飛時，左機翼與美國達美航空（Delta Air Lines）班機的機尾穩定器擦撞。發言人表示，沒有人員傷亡，事件發生在「不受空中交通管制」的區域。

達美航空發言人艾瑪（Emma Johnson）聲明表示，碰撞發生在達美航空班機進行「最終停機」時。她補充說，達美航空的乘客在登機口正常下機，飛機正在接受檢查。

同時，全日空發言人Nao Gunji也證實其乘客已安全下機，稱「我們的乘客和機組員的安全是我們的首要任務，對於給乘客帶來的不便，我們深表歉意」。

FAA將調查這起事件。目前尚不清楚達美航空的波音717客機與全日空波音777客機的相撞原因。波音公司發言人表示，將聽取FAA和相關航空公司的意見。

近期全球傳出多起飛安事故，先是日本航空班機在羽田機場撞上海上保安廳一架飛機，造成5人死亡意外，接著是阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一架波音班機於飛行途中發生「內嵌門」脫落事件。

波音 美國 羽田機場

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