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與陸互控挑釁之際…菲律賓宣布將開發南海9座島礁 盼更適合軍隊居住

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
去年12月10日，中國大陸海警船在仁愛暗沙海域向菲律賓補給船發射水砲；照片由菲國海岸防衛隊提供。美聯社
去年12月10日，中國大陸海警船在仁愛暗沙海域向菲律賓補給船發射水砲；照片由菲國海岸防衛隊提供。美聯社

路透報導，菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner）15日說，菲國將在南海對其視為領土的島嶼進行開發，以期更適合軍隊居住。此時正值菲國與中國大陸就南海主權爭議關係緊張，雙方互控對方做出挑釁舉措。

報導指出，除了菲方稱為愛尤銀礁（Ayungin）的仁愛暗沙之外，菲國另在南海占有其他8處島礁，並視為專屬經濟區的一部分。布勞納在參加完總統馬可仕於軍方總部主持的會議後說，菲方將改善9座島礁的狀況，尤其是目前占有的島嶼。

其中包括最大、最具戰略重要性的中業島，菲方將其稱為希望島（Pag-asa），位於菲律賓巴拉旺省西方約480公里。布勞納說，軍方也有意提供海水淡化機具給菲方為了主張主權，特意在1999年擱淺於仁愛暗沙的軍艦上的軍人

布勞納說，軍方的現代化計畫也包括取得更多船隻、雷達、飛機；菲國正在把焦點從內部防衛轉移到領土防衛。

南海是戰略要道，每年有價值逾3兆美元的貨物通過，除中、菲之外，汶萊馬來西亞、台灣、越南均在南海有主權聲索衝突。

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