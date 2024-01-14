生死未卜！美2海豹隊員亞丁灣企圖登可疑船墜海失蹤 無關葉門叛軍行動

華盛頓郵報報導，美國海軍海豹部隊（Navy SEALs）11日在索馬利亞沿岸遭遇猛烈海況，兩名特戰隊員試圖登船時不慎墜海，至今生死未卜，目前搜救行動持續進行中。

根據知情的現任及前任官員透露，事發在葉門和索馬利亞之間的亞丁灣海域，當時海面波濤洶湧，其中一名隊員試圖登船時不慎跌落梯架。

紐約時報報導，這兩名海豹隊員11日授命接近一艘可疑船隻，目前不清楚海豹部隊為何企圖近距離調查這艘船。

美國中央司令部拒絕提供更多資訊，目前包括船舶背景及登船原因等細節均不清楚，「一切有待尋獲失蹤隊員」。

美軍經常與其他國家合作在亞丁灣執行打擊海盜任務，其中包括登船確保船舶具備合法執照以及未違規運輸非法物資。

其中一名知情美國官員說，失蹤隊員的任務和打擊葉門附近武裝分子及保衛商船行動無關，也和伊朗扣押油輪一事沒有關係。

該區域的特種作戰部隊一直面臨相當艱鉅的反恐及其他行動，去年11月，一支精銳航空部隊的五名機組人員在賽普勒斯沿海補充燃料時遭遇事故全體喪生。