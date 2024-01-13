護航紅海…美突襲葉門叛軍「青年運動」 波灣盟邦憂情勢失控

聯合報／ 編譯陳韻涵茅毅／綜合報導
英國防部照片顯示，十日從勇敢級防空驅逐艦「鑽石號」發射飛彈，攔截葉門叛軍「青年運動」發動的密集飛彈及無人機攻擊。（美聯社）
英國防部照片顯示，十日從勇敢級防空驅逐艦「鑽石號」發射飛彈，攔截葉門叛軍「青年運動」發動的密集飛彈及無人機攻擊。（美聯社）

自以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯去年十月開戰以來，美國為首聯盟十一日晚首度大規模突襲葉門叛軍「青年運動」的軍事目標。伊朗支持的該叛軍表明「挺哈、反以」，自去年十一月起鎖定紅海的國際航運攻擊，日前更悍拒美英對其發出的最後通牒。

青年運動自去年十一月起，以無人機和飛彈攻擊紅海商船達廿多次，一連串攻擊迫使歐亞關鍵航線中斷，而該航線約占全球貿易量一成二。該叛軍發言人薩里十二日說，美英十一日共空襲達七十三次，導致五人死亡、六人受傷。

美國及其他西方國家軍事官員形容，十一日的反擊將是壓垮該叛軍最後一根稻草。美英Ｆ─３５匿蹤戰鬥機及颱風戰機從中東地區軍事基地和美國航艦艾森豪號起飛，執行轟炸任務，另有至少一艘美軍俄亥俄級潛艦佛羅里達號發射戰斧巡弋飛彈，還有若干艘美軍驅逐艦發射導向飛彈。

薩里證實受攻擊，指稱葉門荷台達省、德哈馬及首都沙那等地均傳出爆炸聲。這也是美國自二○一六年以來，首次攻擊該叛軍，由拜登總統親自批准、因罹癌正住院治療的國防部長奧斯丁在醫院下令出擊。

拜登對此聲明，這旨在傳達明確訊號，美國及其盟友不會坐視這些攻擊，也不允許懷有敵意的勢力危害紅海航行自由。美國官員說，預料該叛軍短期內將持續襲擊紅海船隻，以展現其無懼威脅。

美英荷澳加、巴林、丹麥、紐西蘭、南韓並發表聯合聲明，強調盟國目標旨在恢復紅海穩定。該叛軍領袖胡提痛批遭美英野蠻侵略，揚言侵略者將付出代價。

卡達與阿曼等美國的波斯灣盟邦則擔憂區域情勢恐失控，將中東捲入與黎巴嫩真主黨等伊朗支持的武裝團體，在敘利亞和伊拉克境內的進一步衝突。卡達總理穆罕默德直言，從不認為軍事行動是解方，強調傾向循外交途徑解決。沙烏地阿拉伯呼籲保持克制，以免情勢升級，中國大陸同樣呼籲各方冷靜克制。

美國 巡弋飛彈 卡達 伊朗 葉門 中東 拜登

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