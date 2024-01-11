羽田機場飛機起火 日航JAL擬保留部份受損機身 警惕後世

日航（JAL）一架航機1月2日在東京羽田機場降落時，與一架在跑道上的海上保安廳巡邏機碰撞意義，一名日航官員10日表示，該公司考慮保留部份機身，用作內部提升安全意識之用。

共同網報道，該名日航官員稱，公司會視乎日本運輸安全委員會及東京警視廳的調查進展，決定是否保留航機殘骸。不過即使決定保留，亦因為機身的損傷程度，以及高昂的儲存成本，或只會有指定部份可獲保管。

目前該客機的殘骸已在7日移離跑道，暫時存放在日航在機場的設施內。

日航在1985年發生造成520人喪生的123號班機空難後，將涉事班機的部份殘骸及乘客個人物品在公司總部內展示，以血的教訓提醒員工注重安全。

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文章授權轉載自《香港01》