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有圖為證！南韓國情院公布照片 指控北韓違反制裁提供哈瑪斯武器

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
南韓國家情報院8日公布一張北韓製F-7火箭推進式手榴彈照片，呼應美國之音近日報導，指控北韓軍援哈瑪斯武裝分子攻打以色列，已經違反聯合國安理會制裁。取自X
南韓國家情報院8日公布一張北韓製F-7火箭推進式手榴彈照片，呼應美國之音近日報導，指控北韓軍援哈瑪斯武裝分子攻打以色列，已經違反聯合國安理會制裁。取自X

日經亞洲和韓聯社報導，南韓國家情報院8日公布一張北韓製F-7火箭推進式手榴彈照片，呼應美國之音（Voice of America）近日報導，指控北韓軍援哈瑪斯武裝分子攻打以色列，已經違反聯合國安理會制裁。

美國之音5日指出哈瑪斯疑似使用北韓製武器，報導出示一張F-7火箭推進式手榴彈照片，據信是哈瑪斯使用過的武器，推斷為引信，上面出現「비저-7류」和「시8-80-53」等韓文字和數字。

對此國情院表示「其評估與美國之音報導相符」，「該報導照片應該是F-7火箭推進式手榴彈中段部位」。

國情院透露正在蒐集和匯整北韓軍援哈瑪斯的證據，包括運輸武器的規模和時間等。

事實上早在去年10月，以巴衝突初爆發之際，南韓軍方便提出哈瑪斯可能正在使用北韓製武器，對此平壤僅駁斥無稽之談。

另外，國情院也提到正在聯手美國當局調查北韓是否軍援俄羅斯攻打烏克蘭。

北韓自從2006年首次試射核彈後遭到聯合國安全理事會制裁，禁止世界各國和北韓交易武器及其他軍需品。

北韓 哈瑪斯 美國

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