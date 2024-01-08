路透：日震災後數千人仍缺水缺電 盼取得重建計畫資訊

路透8日報導，日本石川能登半島1日強震已過一周，數千名民眾依然缺水缺電，且未獲告知重建計畫何時展開。有災區民眾問道：「重建何時會開始？臨時住所何時會設立？我們沒有得到任何訊息。」

報導指出，日本元旦強震導致至少168人死亡，323人仍失聯。災區面臨零下低溫和大雪、雨勢，救援物資運送受阻；數千人眼見物資逐漸消耗，卻未充分獲得資訊。

石川縣金澤市郊區的一處千人村落西荒屋（Nishiaraya）等地，災情並非最嚴重，但居民得冒雪收集飲水。一名西荒屋居民Hiroe Kawabe向路透說，他們未獲告知重建開始時間、臨時住所設立時程等資訊，「如果我們不能住這裡，就要考慮離開。我們想要得知這需多久時間。」

日本首相岸田文雄8日說，500名民眾可暫時住在金澤一處體育中心，但也稱需要更多撤離中心，當局正致力為撤離者找旅館住宿。5日，岸田表示政府將撥出47.4億日圓預算預備金用於重建。