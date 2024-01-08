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動彈不得！暴雨導致水位急速上升 斯洛維尼亞5人被困洞穴至今第3天

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
斯洛維尼亞西南部6日下午遭逢暴雨，水位急速上升導致5人受困8.2公里深的「克里茲納洞穴」，礙於水位遲遲未消退，搜救隊難以展開救援行動，目前全員已經受困3天。取自X
斯洛維尼亞西南部6日下午遭逢暴雨，水位急速上升導致5人受困8.2公里深的「克里茲納洞穴」，礙於水位遲遲未消退，搜救隊難以展開救援行動，目前全員已經受困3天。取自X

路透報導，當地時間6日下午，斯洛維尼亞西南部遭逢暴雨，水位急速上升導致5人受困8.2公里深的「克里茲納洞穴」（Križna jama）景點，礙於水位遲遲未消退，搜救隊難以展開救援行動，目前全員已經受困3天。

民防官員7日向當地媒體透露，受困者包括一個3人家庭的遊客和2名嚮導，因暴雨受困克里茲納洞穴。被困位置距離入口2公里，新進潛水隊搜救員約需花3至4小時才能抵達。不過最終救援行動還是要等水位下降才有可能，最快可能在當地時間7日晚間展開營救，慢的話恐怕將拖上數日。

消息指出，5人受困位置僅能乘坐船舶抵達，而搜救員已經設法送達糧食、飲用水和暖氣帳篷。

克里茲納洞穴涵蓋一連串地下湖泊，是世上已知第四大洞穴生態系統。

暴雨 民防 暖氣

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