動彈不得！暴雨導致水位急速上升 斯洛維尼亞5人被困洞穴至今第3天

不過是幾個月前，印尼總統佐科威的長子、36歲的蘇拉卡爾塔市市長吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）還對外界闢謠，說他不會像傳聞那樣，擔任副總統候選人，因為他「還有很多事必須學，從市長到副總統這一步跨得太大了」。言猶在耳，吉伯朗如今已是下月總統大選的副總統候選人之一。批評者警告，當年以政治素人之姿擔任總統的佐科威，正積極栽培子侄及家族後輩，打造他的政治王朝。

2024-01-08 08:00