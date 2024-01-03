快訊

藍營指高端逾千綠營股東 赴地檢署告發

紅海還是太危險！馬士基繼續停駛 運費可能調漲 股價勁揚6%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
馬士基周二再次宣布停駛紅海。路透
馬士基周二再次宣布停駛紅海。路透

全球第二大航運巨擘馬士基（Maersk）表示，將再次停止其船隻航行貿易要道紅海。前該公司船隻先前在短短數周內再次遇襲。

總部位於丹麥哥本哈根的馬士基在網站公告：「我們決定，暫停所有船隻航行紅海／亞丁灣，直至另行通知，」。此前，該公司曾表示僅停駛該航線兩天以評估情況。

馬士基周二的決定意味全球兩大貨櫃航運公司均已延長暫停期。所有想通過埃及蘇伊士運河來縮短歐亞航程的船隻均需航經紅海。

馬士基將改道非洲南部，以便為客戶提供服務。德國貨櫃航運業者赫伯羅德（Hapag-Lloyd）稍早曾表示，儘管有國際海軍特遣隊護航，但評估後認為紅海還是太危險，也會繼續避行。兩家公司的股票躍升，因為市場揣測運費將因運輸時間增加而調漲。

蘇伊士運河 埃及

延伸閱讀

市場避險情緒蓋過紅海衝突憂慮 國際油價下跌

全民權證／長榮 瞄準逾150天

最美風景是人！能登半島強震釀電車停駛 乘客「1暖舉」惹淚

伊朗軍艦移防紅海 中東衝突恐擴大

相關新聞

南韓最大在野黨黨魁李在明參訪遇襲 傷及頸靜脈

南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明二日在釜山參訪時遭人以利器刺傷頸部，傷及頸靜脈送醫急救，加護病房觀察中；嫌犯當場被捕，...

參訪遇襲當場倒地！李在明轉重症病房休養 凶嫌認蓄意攻擊：我會殺掉他

南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明今天在釜山參訪時遇襲傷及頸部，手術後已轉至重症病房休養；襲擊李在明的嫌犯也向警方坦承蓄...

在野黨魁李在明遇襲頸部遭刺傷 盤點南韓近代政治暴力事件

距離南韓國會選舉還有4個月，最大在野黨共同民主黨黨魁李在明今天參訪南部城市釜山時頸部遭到刺傷，隨即送醫治療

拚旅遊振經濟！泰國宣布中泰兩國3月起永久互免簽證

據央視新聞報導，泰國總理賽塔·他威信2日宣布，中泰兩國將從3月起永久互免對方公民簽證。消息傳出後，大陸旅遊平台上泰國旅遊...

願冒生命危險！表面效忠內心反叛 緬甸「西瓜」臥底軍警蒐情報

24歲的緬甸前警官阿顏在兩年間冒著生命危險，一邊假意效力軍政府，一邊偷偷為武裝抵抗組織刺探情報。像他這樣的人被稱為「西瓜...

泰國宣布「泰中3月起永久互免對方簽證」 陸赴泰遊搜尋大增2倍

大陸央視新聞報導，泰國總理賽塔在今天出席內閣會議後表示，中泰兩國將從3月1日起永久互免對方公民簽證。消息發布後，旅遊平台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。