紅海還是太危險！馬士基繼續停駛 運費可能調漲 股價勁揚6%

全球第二大航運巨擘馬士基（Maersk）表示，將再次停止其船隻航行貿易要道紅海。前該公司船隻先前在短短數周內再次遇襲。

總部位於丹麥哥本哈根的馬士基在網站公告：「我們決定，暫停所有船隻航行紅海／亞丁灣，直至另行通知，」。此前，該公司曾表示僅停駛該航線兩天以評估情況。

馬士基周二的決定意味全球兩大貨櫃航運公司均已延長暫停期。所有想通過埃及蘇伊士運河來縮短歐亞航程的船隻均需航經紅海。

馬士基將改道非洲南部，以便為客戶提供服務。德國貨櫃航運業者赫伯羅德（Hapag-Lloyd）稍早曾表示，儘管有國際海軍特遣隊護航，但評估後認為紅海還是太危險，也會繼續避行。兩家公司的股票躍升，因為市場揣測運費將因運輸時間增加而調漲。