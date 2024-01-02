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內陸國家爭取海權 衣索比亞找索馬利蘭

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
衣索比亞與索馬利蘭達成協議，以索馬利蘭海港的部分使用權，換取衣索比亞對其的承認。左起衣索比亞總理阿比與索馬利蘭總理阿比迪（Photo from Office of the Prime Minister – Ethiopia via Twitter）
衣索比亞與索馬利蘭達成協議，以索馬利蘭海港的部分使用權，換取衣索比亞對其的承認。左起衣索比亞總理阿比與索馬利蘭總理阿比迪（Photo from Office of the Prime Minister – Ethiopia via Twitter）

不靠海的國家與靠海窮國合作，盼爭取更多貿易路徑與避免遭到封鎖！衣索比亞近日與索馬利蘭簽訂協議，獲得該國港口的部分使用權。衣索比亞長期以來都希望自己靠海，但卻因為周圍有索馬利亞、厄利垂亞等國阻擋，且過去與兩國都有紛爭，讓衣索比亞始終都有內陸國的焦慮。

盼重新取得臨海權

根據《英國廣播公司》報導，衣索比亞政府與索馬利蘭簽訂MOU，獲得該國的巴貝拉海港部分使用權。衣索比亞總理阿比表示，若能取得海權，將有助於該國在外交議題上更有處理能力。不過周圍國家如厄利垂亞則擔心，衣索比亞將趁機併吞該國領土，以「真正」取得制海權。

衣索比亞政府指出，此協議有望讓該國拓展海權邁出第一步。而從索馬利亞新獨立出來的索馬利蘭，尚未獲得非洲多數國家與非洲聯盟承認（台灣在當地設有代表處），而衣索比亞是非洲數一數二大國，擁有1億人口，衣索比亞在協議中承諾，未來將會承認索馬利蘭的存在。

大國與鄰國糾紛多

半島電視台》提到，衣索比亞本來是靠海的，但厄利垂亞在1990年代從衣索比亞獨立出去，又歷經30幾年的獨立戰爭後，就失去臨海權，並成為全世界人口最多的內陸國之一。該國在此之後便很積極要重拾臨海權，以維持對紅海的影響力，且不想一直依靠鄰國蒲隆地。

但衣索比亞雖為東非大國，近年來內部衝突不斷，包括政府與境內提格瑞省的叛軍，與鄰國厄利垂亞、索馬利亞、埃及與蘇丹等國也有領土紛爭、水權與海盜衝突等問題。


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