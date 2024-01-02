聽新聞
test
0:00 / 0:00

英媒：台考慮加入國際刑事法院

聯合報／ 國際中心／綜合報導

英國衛報去年十二月卅一日報導，台灣政府正考慮加入國際刑事法院（ＩＣＣ），此舉部分旨在增加對中國大陸攻擊或入侵台灣的嚇阻。

支持此舉人士說，這將有助普及國際司法制度，並在北京企圖孤立台灣時，提升台灣全球參與度。該法院依羅馬規約成立，自二○○二年起運作，管轄權涵蓋四種核心國際犯罪：即種族滅絕、危害人類罪、戰爭罪和侵略罪，至今已訴究數十名戰爭罪嫌疑人。

去年三月該法院基於涉嫌強迫遷移烏克蘭兒童，對俄羅斯總統普亭發布逮捕令。該報導說，台灣若加入，一旦中國國家主席習近平下令或主導對台實施戰爭行為或涉戰爭罪，法院可依國際法調查並發布逮捕令。支持者認為將有助嚇阻習併吞台灣。

政大創新國際學院副教授張佳康說，只是加入，恐嚇阻不了北京犯台決定，但中國欲確立全球領導地位，這是他們必須要做的重要盤算。

美國西東大學法學院教授海菲茲直言，不認為光靠加入就能產生強大嚇阻效果，但或許能造成另一更大地緣政治格局的維度，迫使中國必須面對。

台灣司法界、政府和法界人士已陸續討論加入的構想。台灣加入的途徑之一是簽署羅馬規約。該規約雖不屬聯合國條約，但該法院成員資格是由聯合國祕書長負責，對台灣是一項不確定因素。另一條路是台灣總統可逕行宣布接受該法院就台灣領土議題的管轄。目前僅烏克蘭和巴勒斯坦以這種方式加入，但巴勒斯坦之後也簽署該規約。

法律專家說，該法院要如何回應一個地位未定國家的訴求也是未知數。台灣目前並非聯合國成員國，也只有十三個邦交國。

由於中國尚非該法院成員，因此可預料若有相關涉台攻擊行為的任何調查，均難以得到中方合作，但這無礙該法院的全球影響力。海菲茲認為，中國可能會批評該法院淪為西方世界的工具。

該報導說，台灣將舉行大選，不太可能就加入提議立即行動，但據悉台灣政府高層正商討此事。

戰爭 羅馬 聯合國

延伸閱讀

以巴戰爭加重營建業缺工 以色列盼擴大引進大陸、印度等外籍移工

馬哈地之子聲援巴勒斯坦 批團結政府努力不夠

俄邊境城市貝爾哥羅德遇襲 聯合國安理會召開會議

聯合國：以軍向救援車隊開火！

相關新聞

美擊退葉門叛軍 紅海局勢升溫

美軍直升機去年十二月卅一日在紅海擊沉三艘葉門叛軍「青年運動」小艇，是美軍首度針對該叛軍的攻擊行動。但白宮強調，並不尋求中...

英媒：台考慮加入國際刑事法院

英國衛報去年十二月卅一日報導，台灣政府正考慮加入國際刑事法院（ＩＣＣ），此舉部分旨在增加對中國大陸攻擊或入侵台灣的嚇阻。

日本石川強震 蔣萬安指示搜救隊整裝待命 隨時馳援

日本石川縣能登地區1日當地時間下午4點10分發生規模7.6強震，日本政府指出，已知至少6起民眾因倒塌房屋而活埋受困的事件...

一度親吻愛女臉頰！金正恩出席北韓跨年晚會 偕妻女與萬人同歡

北韓國營中央電視台（KCTV）今天報導，北韓領導人金正恩在女兒和妻子陪同下，在平壤巨大的五一體育場觀看藝術團表演，慶祝跨...

科索沃獲歐盟免申根簽證待遇 即起正式生效

歐洲聯盟（EU）2022年12月同意科索沃公民免簽證進入申根區（Schengen zone），這項優惠待遇於今天正式生效

接見北韓軍方指揮官 金正恩：美等敵人挑釁 武裝衝突危險正成為事實

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩昨天在年終會見軍方指揮官時表示，美國等敵人挑釁使得武裝衝突危險正成為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。