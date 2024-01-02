英媒：台考慮加入國際刑事法院

英國衛報去年十二月卅一日報導，台灣政府正考慮加入國際刑事法院（ＩＣＣ），此舉部分旨在增加對中國大陸攻擊或入侵台灣的嚇阻。

支持此舉人士說，這將有助普及國際司法制度，並在北京企圖孤立台灣時，提升台灣全球參與度。該法院依羅馬規約成立，自二○○二年起運作，管轄權涵蓋四種核心國際犯罪：即種族滅絕、危害人類罪、戰爭罪和侵略罪，至今已訴究數十名戰爭罪嫌疑人。

去年三月該法院基於涉嫌強迫遷移烏克蘭兒童，對俄羅斯總統普亭發布逮捕令。該報導說，台灣若加入，一旦中國國家主席習近平下令或主導對台實施戰爭行為或涉戰爭罪，法院可依國際法調查並發布逮捕令。支持者認為將有助嚇阻習併吞台灣。

政大創新國際學院副教授張佳康說，只是加入，恐嚇阻不了北京犯台決定，但中國欲確立全球領導地位，這是他們必須要做的重要盤算。

美國西東大學法學院教授海菲茲直言，不認為光靠加入就能產生強大嚇阻效果，但或許能造成另一更大地緣政治格局的維度，迫使中國必須面對。

台灣司法界、政府和法界人士已陸續討論加入的構想。台灣加入的途徑之一是簽署羅馬規約。該規約雖不屬聯合國條約，但該法院成員資格是由聯合國祕書長負責，對台灣是一項不確定因素。另一條路是台灣總統可逕行宣布接受該法院就台灣領土議題的管轄。目前僅烏克蘭和巴勒斯坦以這種方式加入，但巴勒斯坦之後也簽署該規約。

法律專家說，該法院要如何回應一個地位未定國家的訴求也是未知數。台灣目前並非聯合國成員國，也只有十三個邦交國。

由於中國尚非該法院成員，因此可預料若有相關涉台攻擊行為的任何調查，均難以得到中方合作，但這無礙該法院的全球影響力。海菲茲認為，中國可能會批評該法院淪為西方世界的工具。

該報導說，台灣將舉行大選，不太可能就加入提議立即行動，但據悉台灣政府高層正商討此事。