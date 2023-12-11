考慮「相互通報飛彈發射」 傳華府盼明年初舉行美中限武談判

在美中11月舊金山「拜習會」同意穩定兩國緊張關係後，日經亞洲11日引述一名美國國務院高官報導，美方正考慮一項和中國大陸交換飛彈發射通知的提案。

白宮指稱，美國總統拜登與中國國家主席習近平11月會談時，決定解決包括限武及核飛彈不擴散在內的若干重要議題。

該高官說，華府希望明年初舉行美中限武談判，飛彈發射通知是美國政府內部考慮中的具體措施之一。

該高官強調，發射通知如此重要的原因在於，美中將負有闡明彼此「正在做什麼」的對等義務。其實中俄就有這種發射通知，這證明它們有意識到穩定性的重要，「我們正試圖將（美中關係）建立在此一（穩定性的）基礎上」。

該高官反駁中方以下主張，亦即美中兩強在進展到確定步驟及具體措施前，需先建立信任。該高官認為，美中應該先採取初步的信心建立措施，例如發射通知，以有助產生互信。

該高官雖婉拒詳述前述美方提案細節，但仍暗示該提案是類似美俄間的雙邊協定，即冷戰時期1988年5月生效的美蘇「彈道飛彈發射協定」將是美中發射通知架構的模板。

美蘇之間協定要求任一方讓對方知悉關於發射戰略飛彈的計畫，如洲際彈道飛彈與潛射彈道飛彈，旨在表明一方即將發射的飛彈並非一場奇襲核打擊。而儘管美俄關係已因俄羅斯去年2月侵烏嚴重惡化，但俄方仍持續將這類飛彈試射舉動預先告知美方。這顯示連克里姆林宮都承認避免誤判及招致非預期反應的重要。

華府智庫卡內基國際和平基金會（CEIP）核政策計畫聯合主任艾克頓（James Acton）表示，美國應就飛彈發射通知制定一項具體又詳細的提案，以判斷中方立場。他說，「我相信，發射通知協定將符合美中雙方利益」。