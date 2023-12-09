中國阻止菲律賓補給船？菲方：非法且不人道

（德國之聲中文網）菲律賓發出譴責，批評中國海警船在有主權爭議的南中國海海域發射高壓水柱，阻止菲律賓補給船給漁船運送物資。事情發生在菲律賓稱斯卡伯勒淺灘，中稱黃岩島的海域附近。菲律賓官員表示，周六（12月9日）的攻擊，對菲律賓水產資源局三艘船只中的一艘船的通訊和導航設備造成了“嚴重損害”，這艘船被中國海警"蓄意瞄准”。而隨同中國海岸警衛隊船只的疑似民兵船只動用了一種會損害聽力的遠程聲波裝置，導致 “一些菲律賓船員一度感到嚴重不適和喪失工作能力”。

中國官媒央視周六（12月9日）發布簡短消息稱，中國海警依法對菲律賓侵闖黃岩島鄰近海域的3艘漁業和水產資源局公務船實施管控措施。

這是南中國海主權爭端中發生的最新一起事件。中國政府對幾乎整個南中國海聲稱擁有主權，但菲律賓、越南、馬來西亞、文萊和台灣也提出了部分主權主張。被中方稱為黃岩島的斯卡伯勒淺灘，距離菲律賓西北海岸230公裡，位於菲律賓的專屬經濟區內，該島目前被中國實際控制。

這並不是今年中菲今年首次在爭議海域爆發沖突。今年春季，菲律賓同美國簽署協議增加4個美國可以使用的軍事基地，不久後，發生了中國海警船使用激光照射菲律賓船只的事件。今年9月，菲律賓又指責中國在南中國海一處有爭議的海域設置了一個“浮動屏障”，旨在阻止菲律賓漁民進入該域捕魚。

中國已向美國發出警告，讓其遠離所謂的亞洲爭端。中國已派遣船只和飛機密切監視美國海軍船只和巡邏機。去年年末，一架中國軍機在南中國海靠近一架美國軍機，雙方距離不到10米。

菲律賓政府負責處理領土爭端的特別工作組本周六表示，對中國海警和中國海上民兵針對菲律賓補給船的非法和侵略行為“予以強烈譴責”。美國駐菲律賓大使卡爾森(MaryKay Carlson) 也表示，對“在菲律賓專屬經濟區合法運營的菲律賓水產局船只的行動是侵略和非法行為。”他在社交媒體X上發文表示：“中國這一行為違反了國際法，危及生命和生計。我們與我們的菲律賓朋友、合作伙伴和盟友站在一起，支持一個自由開放的印太地區。”美國已經警告稱，如果菲律賓公共船只遭到武裝攻擊，包括在南中國海遭到攻擊，那麼華盛頓有義務保護菲律賓，這是《菲美共同防御條約》中的內容。

中國官員沒有立即就最新事件作出回應。美聯社援引菲律賓官員表示，事發當時，菲律賓水產資源局的船只向大約 30 艘漁船上的菲律賓貧困漁民提供人道主義援助，主要是免費燃料和聖誕食品禮包。不過當菲律賓政府船只靠近斯卡伯勒淺灘約2 英裡處，中國海岸警衛隊和隨行船只蜂擁而至，采取了危險的行動，包括至少八次使用水炮。菲方官員還補充說，中國海警在礁石入口處安裝了浮動屏障，並派遣人員乘小型摩托艇驅趕等待在海上分發燃料和食品補給的菲律賓漁民。 菲律賓官員表示：“阻止人道主義援助的分發不僅非法，而且是不人道的。”

（美聯社，路透社等）

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