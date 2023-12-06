COP28／國泰金控：碳排占4成 亞洲角色關鍵

台灣眾多金融企業參與COP28，國泰金控今年由總經理李長庚、投資長程淑芬領軍，到峰會藍區參與論壇，跟世界分享亞洲銀行業的「氣候金融」。

世界氣候基金會昨主辦「來自亞洲的觀點：如何加速氣候金融與潔淨能源轉型」論壇，由李長庚開場致詞。他提到，亞洲在全球淨零目標與低碳轉型路程中，扮演關鍵角色，因亞洲占全球碳排四成，是世界上經濟成長及碳排成長最快速的地區，但有十九國承諾淨零碳排或碳中和目標，是好的進展。

李長庚指出，國泰承作台灣首件太陽能融資、離岸風電融資，更承諾二○五○年金融資產與淨零碳排，並在二○二二年成為亞洲第六家通過SBT目標審核的金融機構，也是台灣第一家RE100金融業會員，「除了運用資金與金融服務支持低碳產業發展，倡議與議合是落實氣候行動的核心策略」。

李長庚說，國泰是台灣第一家以氣候為主題，與企業進行深入對話的金融機構，也參與AIGCC、Climate Action 100+等國際倡議；連續兩年獲「投資人氣候行動計畫」列為全球最佳實踐典範案例之一，是亞洲唯一獲選的資產擁有者。

程淑芬會後受訪說，國泰在低碳投資、公共建設、微型金融、水資源等，共提供了約一點四兆台幣的融資，推動環境與社會永續，參考國際的六大低碳產業規範，嚴格規範投融資的對象，一半以上的營收必須來自這個領域。程淑芬希望台灣未來可像新加坡，擁有國際碳權市場，「台灣當然也可以，且碳權的來源與購買者，碳權交易所應該可以處理得非常好」。