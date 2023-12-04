菲律賓7.6強震後餘震頻繁 今凌晨當地再有規模6.9地震

在菲律賓民答那峨島，台灣時間2日晚上10時37分發生規模7.6強震，震源深度32公里，並發生多起餘震。根據我中央氣象署網站最新資訊，至目前為止已6起規模6.0以上餘震；尤以今天凌晨3時49分規模6.9地震最大，震源深度30公里。

氣象署地震測報中心一度發布海嘯消息與海嘯警報，因太平洋海嘯警報中心研判可能在太平洋地區引發海嘯威脅，中央氣象署地震測報中心2日晚上10時49分發布海嘯消息；經氣象署研判，該地震所引發海嘯當時預計昨天凌晨0時46分開始影響台灣，預估潮位低於0.3公尺，氣象署昨天凌晨0時4分發布海嘯警報；昨天凌晨0時50分發布海嘯消息解除，昨天上午8時12分發布海嘯警報解除。

此外，菲國當局發布海嘯警報，呼籲沿海地區民眾撤離；日本氣象廳對沖繩縣宮古島八重山地方至千葉縣一帶的太平洋沿岸發布注意海嘯警報。