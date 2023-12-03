COP28峰會／電廠碳捕存 台灣挑戰

聯合國第廿八屆氣候峰會（ＣＯＰ28）昨進入第三天，由於「損失與損害基金」達成重大進展，鎂光燈都聚焦在開發中國家遭受的災變及氣候調適；然而，峰會談判另一核心「如何減少化石燃料使用」卻遭到忽略，本報走訪峰會現場，詢問產油大國談判代表，了解他們如何看待此議題。

伊拉克環境保護委員會下屬之「氣候調適與減緩部」部長穆斯塔法在會場受訪時說，伊拉克已逐漸減少用化石燃料發電，目前該國能源組成約百分之廿再生能源、百分之十天然氣和百分之七十燃煤加燃油，但要完全「淘汰化石燃料」確實不容易。伊拉克是全球十大產油國之一，每日產量可達四五五萬桶，儲量則占全球總儲量的百分之八。

外界關注，本屆峰會是否能達成「逐步淘汰化石燃料」的重大協議？身兼談判代表的穆斯塔法坦言，不太可能，因為像伊拉克，經濟奠基於化石燃料之上，基礎建設、工廠、車輛等，不認為能達成完全「淘汰」化石燃料的協議，但去「限制」化石燃料是可能的。

穆斯塔法說，要完全淘汰化石燃料，不可能在一夕間完成，然而，減碳已成世界趨勢，化石燃料在十年到廿年內會減少，「而碳權價格逐漸上升，以後一定要做碳交易」。

「淘汰化石燃料的進展或討論，都是峰會的核心。」參加峰會的台北大學自然資源與環境管理研究所教授李堅明指出，各國對於是否「淘汰」化石燃料會展開爭辯，會有拉扯，但共識是要加裝除碳設備「碳捕捉與封存」（ＣＣＳ）。

李堅明解釋，本屆峰會可能會要求各國，加速為燃煤與燃氣的電廠加裝ＣＣＳ設備，「這會是一個發展，你一定要讓電廠低碳化」。很多國家如果要保有燃煤或燃氣發電廠，就一定要加裝ＣＣＳ，所以它會成為大爆發的產業。

至於峰會協商化石燃料議題，對台灣是否構成衝擊？李堅明分析，國際間可能會談判，要求個別國家，若沒有為電廠加裝ＣＣＳ除碳設備，就必須逐步降低化石燃料的使用配比。

他說，如果台灣沒有發展ＣＣＳ會很麻煩，因為台灣發電主要八成都靠化石燃料，將來供電會出問題。

新聞辭典／ＣＣＳ 碳捕捉及封存

碳捕捉及封存技術（Carbon Capture and Storage，簡稱ＣＣＳ），是指將大型發電廠、鋼鐵廠、化工廠等產生的二氧化碳收集起來，並儲存於地層、礦物或生物吸收（如藻類），以避免排放到大氣中的一種技術，透過捕集、運輸及封存等環節，可使電廠減少百分之八十五至九十的碳排放。

目前國際上主要將捕集後二氧化碳存放在陸地或海底地質之鹽水層。根據國際能源總署估計，如果此一技術成功商業化，其效益可於二○五○年占所有溫室氣體減量技術的百分之十九。