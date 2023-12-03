COP28協議 綠能要增至三倍

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
逾110國在聯合國氣候峰會上承諾，將在2030年之前，把全球再生能源裝置容量提高到目前水準的三倍。（路透）
逾110國在聯合國氣候峰會上承諾，將在2030年之前，把全球再生能源裝置容量提高到目前水準的三倍。（路透）

逾110國2日在聯合國氣候峰會上同意一項重大承諾，將在2030年之前，把全球再生能源裝置容量提高到目前水準的三倍，一些國家更推動將此承諾定調為本屆氣候峰會最終敲定的全球協議。

路透報導，在聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）上，歐盟、美國與COP28主辦國阿拉伯聯合大公國鼓吹各國共襄盛舉，支持以這項承諾作為2020年代大幅降低溫室氣體排放的一條途徑，以防氣候變遷惡化。官員透露，南非、越南、澳洲、日本、加拿大、智利和巴貝多等國，都已允諾支持。

歐盟執委會主席范德賴恩在COP28峰會上致詞時說：「已有超過110國加入。我呼籲大家，全體一致把這些目標納入最終的COP決定。」

但此協議要拍板定案為聯合國氣候峰會最終決定，需將近200個與會國達成共識。中國大陸和印度雖簽字支持在2030年之前將全球再生能源增至三倍，但這兩大新興市場國家尚未明確表態力挺完整的承諾——除大幅提高乾淨能源外，也包含減少使用化石燃料。

各國政府與企業能否動員達成目標所需的巨大投資，是另一大疑問。多年來全球已積極部署太陽能、風電等再生能源，但礙於成本升高、勞力短缺以及供應鏈問題，近幾個月來多項綠能開發計畫遭延宕甚至取消，導致沃旭（Orsted）等開發商因減記資產招致巨額虧損。

COP28預定2日發布幾項能源相關聲明，除提高再生能源產出外，另包含降低甲烷排放、減用煤炭、促進核能的新措施與融資。

參與COP28的國家必須決定，同不同意首度同意逐步「分階段淘汰」全球化石燃料消費。燃燒煤炭、石油與天然氣發電，是氣候暖化主要成因。

根據路透掌握的資訊，再生能源承諾草案呼籲「分階段降低不減反增的燃煤發電」，並停止對新建燃煤電廠提供資金。

歐洲智庫Ember分析，乾淨能源來源若能提高到目前的三倍，佐以能源節約加倍，那麼實現2020年代氣候目標所需的化石燃料減用進度將達成85%。

再生能源 化石 聯合國

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