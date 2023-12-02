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COP28特殊性一次看 巴黎協定將破功？首度盤點全球淨零步伐

聯合報／ 記者陳煜彬 潘姣琪／杜拜即時報導
COP28首次全球盤點《巴黎協定》減碳進程，呼籲各國需要加速淨零的步伐。記者陳煜彬／攝影
COP28首次全球盤點《巴黎協定》減碳進程，呼籲各國需要加速淨零的步伐。記者陳煜彬／攝影

這次COP28特殊性包含首次全球盤點《巴黎協定減碳進程，等於檢視各國提出的減碳成績單，當中包括增加儲碳、固碳的生態系，加速採取行動，藉此實現巴黎協定目標，但根據聯合國氣候變化專門委員會發表的多次綜合評估報告，2030-2035年之間全球氣溫將突破1.5℃，2030年需要減碳至少42%才能達到目標，這也表示包含台灣在內的各個國家都需要加速淨零的步伐。

另外本次大會主席賈比爾也因為任職阿布達比國家石油公司執行長而遭人詬病，多次被歐美政界連署罷免，阿拉伯聯合大公國身為產油大國，主席又兼任化石燃料公司要職，引發外界質疑不適任，對此賈比爾推出「全球去碳聯盟」，表示已經跟眾多化石業者達成「逐步汰除化石燃料」的統一意見，將會在大會上發表這項宣言並要求相關業者表態，但台灣政大外交系李河清教授表示，賈比爾的態度更像是在利用這次聯合國氣候變遷大會以及自己的職務之便去達到各項投資目的，儼然變成投資大會。

這次比較可惜的是，原訂教宗首次會在杜拜當地時間12/1至12/3親臨現場發表演講，但因身體因素只好取消。此外，大會中的餐點也是COP舉辦以來，首次蔬食為主的菜單，提供的項目超過2/3都是蔬食為主，也是減碳進程的一大步。

減碳 巴黎協定 COP28 聯合國 氣候變遷

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