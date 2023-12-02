南韓首顆偵察衛星發射 成功與國內通訊

南韓首顆軍事偵察衛星於今天凌晨發射並順利進入預定軌道，之後逐步成功與國外及國內地面站通訊，據信可拍攝到北韓飛彈發射台。

韓媒YTN報導，美西時間上午10時19分（台灣時間2日凌晨2時19分）由SpaceX火箭送出的南韓首顆軍事偵察衛星，稍早在南韓時間上午9時47分成功與南韓國內地面站通訊，至此完全確認衛星成功進入軌道運轉。

SpaceX火箭升空幾分鐘後結束任務直播，然後回收核心階段推進器，沒有展示南韓衛星部署畫面。

隨著衛星成功發射，外界關注南韓衛星與不久前發射的北韓衛星性能差異。南韓國防部說明，這次發射的一號低軌道衛星搭載電子光學及紅外線設備，解析度達到0.3m級，優於聲稱解析度為3m級的北韓衛星。據相關人士說法，比2015年發射的多功能實用衛星阿里郎3A號的解析度提升約3.4倍。

韓聯社報導，這次發射的衛星可望清楚拍攝到地面上各種交通工具動態，北韓核武、飛彈、砲彈基地、移動式砲台（TEL）等固定或移動式標靶自然更難逃過南韓衛星的監測。

南韓國家安保戰略研究院飛彈中心主任張英根（音譯）分析，一般偵察衛星拍攝影像大約能看到高速公路上的分道線，0.3m級雖然不到能精確識別出人臉表情或車牌號碼，但至少能掌握行人動線，也可清楚辨識路上行駛的汽車、卡車還是公車。

北韓今年兩度嘗試發射軍事偵察衛星失敗，11月終於將「萬里鏡1號」（Malligyong-1）偵察衛星送入軌道。平壤當局尚未發布任何衛星拍攝到的影像，但聲稱可拍到美國白宮、五角大廈及南韓首都首爾等「目標區域」。