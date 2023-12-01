COP28直擊／關注公正轉型 學者籲政府提早應對失業問題

聯合國氣候峰會（COP28）昨（30日）開幕，其中「公正轉型」成為多場議程焦點 ，旨在確保各國在能源轉型歷程中，兼顧每個人的工作及經濟權益。

台灣青年氣候聯盟（TWYCC）國際部部長吳昀芳觀察，公正轉型在COP會議中的重要性逐年提升，各國對要做公正轉型已有共識，「下一步是討論具體要做什麼來達成？」

聯合國國際勞工組織（ILO）環境永續公正轉型優先計畫主任蓋耶（Moustapha Kamal Gueye）表示，期待今年締約國能兌現COP27的承諾，制定出「公正轉型工作計畫」。

蓋耶指出，當初巴黎協定提出公正轉型時，將之視為國內議題，因此許多國家處理氣候變遷時，只考慮國內勞動市場需求，反而形成對他國不利的貿易障礙或環境負擔，「如何以國際觀點處理公正轉型，是談判的最大挑戰。」

台師大永續管理與環境教育研究所教授葉欣誠認為，台灣應跟進國際趨勢，關注公正轉型。他舉例，減碳政策將帶動產業重新洗牌，「塑膠、水泥公司改從事儲能，轉型過程可能引發大規模失業。」要想辦法讓勞工都能適得其所。

葉欣誠補充，人們依賴既有高碳排產品的「碳鎖定」現象，也容易讓淨零政策面臨「不公正」的質疑。例如政策突然全面禁用油車，在汽機車高度普及的台灣，就會引發民眾反彈，形成施政壓力。

葉欣誠說，「公正轉型」是台灣「2050淨零12項關鍵戰略」的最後一項，但重要性絕不能被放在最後。預先為轉型的配套做好準備，人們才不會緊張與排斥。

蓋耶認為，公正轉型的意義在於極大化氣候變遷帶來的機會。他指出，全球化石燃料產業平均只有兩成女性勞工，風電和太陽能產業因較少粗重工作，分別有三、四成女性勞工。「只要我們能夠推廣綠色工作技能，能源轉型反而會成為促進平等的機會。」