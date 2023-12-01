COP28峰會／峰會主席：能源轉型應納化石燃料

身兼阿聯國營阿布達比國家石油公司執行長的ＣＯＰ28主席賈比爾致開幕詞時說，化石燃料公司能在全球能源轉型的過程帶路，他將致力確保納入化石燃料的角色。他雖承認能源產業目前做得不夠，但仍讚揚企業在二○五○年前削減甲烷排放和達到淨零碳排的承諾。

賈比爾在會前表明歡迎各種意見和看法。他另一身分是阿布達比國家石油公司執行長，他樂見大型石油公司及遊說團體參加，十一月卅日開始會談時，其中有些人還是國家代表團成員。

氣候會談缺乏對利益迴避的明確規範被詬病已久。據英國廣播公司掌握資料，阿拉伯聯合大公國藉由這次主辦之便，和其他國家政府討論化石燃料交易。ＣＯＰ28主辦單位則加以駁斥。

在今年前，聯合國均未要求與會人士揭露他們與其代表的組織，或其雇主的關係，使辨識遊說者的難度很高。約六十五位美國國會和歐洲議會議員致函聯合國，表達對現行規定允許民間部門汙染者動用不當影響力，深感疑慮。

聯合國曾呼籲商業團體不得直接或間接從事破壞政府氣候政策的遊說行為。總部在倫敦的環保監督機構「全球見證」檢視與會代表履歷後發現，上屆在埃及舉行的ＣＯＰ27，寫下遊說者人數創新高紀錄，六三六位正式代表同時在化石燃料公司任職，預料這次將再創新高。

石油天然氣公司對ＣＯＰ影響最顯著的一個例子，就是二○一五年巴黎氣候協定，其第六條的碳信用額度（碳權）交易機制，就是油氣業者遊說多年的結果。

英國殼牌石油首席氣候顧問洪恩說，該公司花四年推動將這類交易納入巴黎氣候協定。石油業者成立的遊說團體國際排放交易協會，此次也將派數十位代表與會。