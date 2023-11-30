聽新聞
test
0:00 / 0:00
金與正嗆美國「雙標仔」！稱絕不跟美方談主權
美國和北韓駐聯合國大使27日於聯合國安理會上罕見公開爭辯，對此，金正恩的胞妹金與正近日開嗆「美國是雙面人」，怒轟美國自己的行為是踐踏主權國家的自主權，根本雙重標準，不會針對主權與美談判。
路透報導，美國駐聯合國大使葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）27日於安理會上譴責北韓發射間諜衛星一事違反聯合國大會決議，並強調朝美應重啟對話，北韓駐聯合國大使金星（Kim Song）隨後與葛林斐德罕見公開爭辯，雙方皆認為國家是被迫採取防禦性行動。
對此，金與正29日發表聲明抨擊，在美國核動力航母和核潛艦部署於朝鮮半島的軍事挑釁舉動之際，葛林斐德卻提出展開朝美恢復對談，痛批「華府是雙面人」，並指「美國在安理會上行為根本極度雙標」，批評美國高壓又武斷的作風危害地區和平穩定，而非北韓的宇宙開發計畫，強調北韓將秉持一貫立場，為對決做好準備。
北韓官媒同時指出，金正恩29日確認了偵察衛星拍攝的最新照片，包括美西加州聖地牙哥海軍基地、沖繩縣的美軍嘉手納基地，以及埃及蘇伊士運河等地的畫面。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言