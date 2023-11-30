金與正嗆美國「雙標仔」！稱絕不跟美方談主權

美國和北韓駐聯合國大使27日於聯合國安理會上罕見公開爭辯，對此，金正恩的胞妹金與正近日開嗆「美國是雙面人」，怒轟美國自己的行為是踐踏主權國家的自主權，根本雙重標準，不會針對主權與美談判。

路透報導，美國駐聯合國大使葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）27日於安理會上譴責北韓發射間諜衛星一事違反聯合國大會決議，並強調朝美應重啟對話，北韓駐聯合國大使金星（Kim Song）隨後與葛林斐德罕見公開爭辯，雙方皆認為國家是被迫採取防禦性行動。

對此，金與正29日發表聲明抨擊，在美國核動力航母和核潛艦部署於朝鮮半島的軍事挑釁舉動之際，葛林斐德卻提出展開朝美恢復對談，痛批「華府是雙面人」，並指「美國在安理會上行為根本極度雙標」，批評美國高壓又武斷的作風危害地區和平穩定，而非北韓的宇宙開發計畫，強調北韓將秉持一貫立場，為對決做好準備。

北韓官媒同時指出，金正恩29日確認了偵察衛星拍攝的最新照片，包括美西加州聖地牙哥海軍基地、沖繩縣的美軍嘉手納基地，以及埃及蘇伊士運河等地的畫面。