前進2023 COP28UAE／氣候峰會開幕 搶救巴黎協定

「攝氏十七度！」今年七月，全球均溫首次飆破這個關鍵數字，最高飆到十七點二度，創下有紀錄以來最熱的一天。全球碳排續增加，聖嬰現象發威，今天在杜拜登場的聯合國氣候變化綱要公約第廿八次締約方會議（COP28），近兩百國談判代表，將面對比熱浪燙手百倍的難題：做出行動，挽救瀕臨破功的「巴黎協定」。

聯合報及願景工程基金會長期關注氣候議題，連續第三年派出採訪團全程參與氣候峰會，提供讀者最即時的國際氣候談判進展，並深入探討對台灣影響。本次採訪由國泰金控擔任共同倡議夥伴，不干預選題與採訪寫作，支持新聞獨立性，一同為氣候危機發聲。

為貫徹聯合國永續發展目標第十七項「多元夥伴關係」，並擴大報導影響力，聯合報與願景工程基金會也再度攜手TVBS，橫跨紙媒、網路和電視等多元平台，呈現峰會第一手觀察。

「連續均溫破十七度，這是一七四年來的紀錄，也是警訊。」長期參加氣候峰會的媽媽氣候行動聯盟秘書長楊順美憂心說，多份報告指出，全球升溫會在二○三○年前飆破攝氏一點五度，讓「巴黎協定」目標破功，「這會變成常態」。

歐盟監測機構「哥白尼氣候變化服務」示警，今年將成為有紀錄以來最熱的一年。COP28主辦國阿拉伯聯合大公國也遭受衝擊，今年八月測到全年最高溫「攝氏五十點八度」。阿布達比環境署也曾警告，全球暖化將使海平面上升九公尺，為濱海居民帶來災難。

COP28前夕，阿聯更遭遇超大暴風雨，杜拜多條道路淹水成為汪洋，路基淘空，這是位處沙漠中的杜拜首次大規模淹水，凸顯氣候異常。

此次COP28重要議題，包括「全球盤點」巴黎協定的減碳目標、削減化石燃料及損失與損害基金的細節談判。然而，峰會主席賈比爾（Sultan Al Jaber）身兼阿布達比國家石油公司執行長、杜拜限縮人權，都引發外界質疑。

參加COP28的台北大學自然資源與環境管理研究所教授李堅明分析，本屆歐盟、日本可能提出更具雄心的減碳目標，而台灣原本規畫二○三○年減碳百分之廿四，他認為應提升至百分之卅以上，展現減碳努力，「若台灣無動於衷，那就白白去開會了」。