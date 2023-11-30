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立陶宛外長：陸已解除多數制裁

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
中國決議放寬對立陶宛的經濟施壓，立陶宛外長藍斯柏吉斯亦證實「持續磋商中」，但稱印太貿易足以彌補缺口。美聯社
中國決議放寬對立陶宛的經濟施壓，立陶宛外長藍斯柏吉斯亦證實「持續磋商中」，但稱印太貿易足以彌補缺口。美聯社

香港南華早報廿九日報導，二○二一年立陶宛政府允許台灣設立「駐立陶宛台灣代表處」，遭中國大陸祭出經濟制裁，多項產品被禁。時隔兩年，立陶宛外長藍斯柏吉斯表示，中方已解除大部分制裁措施，雙方持續磋商，已接近和解。

立陶宛同意在其首都維爾紐斯設立台灣代表處，激怒中國施加制裁，多項產品被中國拒於門外，對中出口幾乎歸零。

藍斯柏吉斯向立陶宛通訊社表示，「我必須強調，經過討論與各種外交過程，北京對立陶宛的經濟施壓措施大多已取消，有些則仍在世貿組織進行中」，立中雙邊貿易雖尚未完全恢復，但立陶宛也足以透過和其他印太國家貿易獲得彌補，「我先前說的不夠清楚，立陶宛已不再受制於中國在經濟上的任何施壓」。

他說，有鑑於此，立陶宛企業不再選擇中國作為合作夥伴，也清楚中方拿經濟當作工具。

根據中國海關統計，今年前十個月，立陶宛對陸出口額年增百分之五十三，達一點一億美元（約台幣卅四點七億元），但比二○二一年的前十個月銳減達七成一。

另，藍斯柏吉斯也否認駐立陶宛台灣代表處名稱將因立中關係解凍有所變化，「台灣代表處議題不是我們和北京討論的一環」。

陸駐歐盟大使傅聰上周才罕見坦言，北京曾因台灣代表處一事「正式懲罰」立陶宛。他強調這攸關中國一中政策，若有國家傷害這項基本原則，「我們將採取因應行動」。

北京 台幣

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