前進2023 COP28UAE／提高減碳目標「我應跟進國際」

歐盟「哥白尼氣候變化服務」日前示警，今年將成為有紀錄以來最熱的一年，升溫已超過前工業時代達攝氏一點四三度，為今天開幕的聯合國氣候變化綱要公約第廿八次締約方會議（ＣＯＰ28）敲響警鐘。專家指出，本屆峰會將聚焦「全球盤點」等議題，台灣絕不能置身事外，須跟進提升減碳目標。

本屆氣候峰會在阿拉伯聯合大公國杜拜登場，將針對二○一五年ＣＯＰ21「巴黎協定」的減碳目標，進行首次「全球盤點報告」。巴黎協定主要目標是「以工業革命前的水平為基準，將全球平均升溫控制在攝氏兩度以內」，並致力達到以升溫幅度一點五度為上限。聯合國日前公布報告初版，指出各國減碳力道不足，無法實現二○五○年淨零碳排目標，且難以在二○三○年前將升溫控制在攝氏一點五度內。

另一議題是如何削減化石燃料以加速減碳。媽媽氣候行動聯盟秘書長楊順美指出，本屆會議主席賈比爾身兼國營石油公司執行長，不可能做出「逐步淘汰」化石燃料的決議，但可觀察是否談到取消化石燃料補貼或逐步削減化石燃料，「若有這兩個協議就算是很大進步」。

去年氣候峰會決議設立「損失與損害基金」，協助開發中國家因應災難，但尚未決定誰應付款。台北大學自然資源與環境管理研究所教授李堅明預測，本屆將協商資金用途，應要幫助受到海平面上升衝擊的馬爾地夫等島國，「對已造成財產損害的國家，趕快給予協助」。

環境部預計明年初確立碳費費率，外界關注費率高低。中研院經濟研究所兼任研究員蕭代基主張，碳費應從每公噸五百元起徵，並在五年內逐年遞增至每公噸三千元，相當於現有汽油貨物稅稅額，應制定完善的「碳稅」制度來取代碳費，才能整併現有的油氣類貨物稅，也才能跟上國際碳價，如歐盟「碳邊境調整機制」碳價。

台大風險社會政策研究中心主任周桂田說，據該中心調查，台灣企業制定「內部碳定價」比率很低，這是因為政府制定碳費的時程一再拖延，難以驅動企業行動，「從二○二○年開始討論至今已四年，面對國際變局，這樣的政策速度不夠快」。呼籲環境部應該要再加油，向國際宣示新的減碳作為與目標，

此外，ＣＯＰ28將首度讓糧食系統成為主題。糧食系統占人為溫室氣體排放三分之一，而極端氣候和乾旱則反過來威脅糧食生產運輸。