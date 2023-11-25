法國外長訪華強調「致力於與中國對話」

（德國之聲中文網）在因為針對中國電動汽車的歐盟反補貼調查而惹怒北京之後，法國方面向中國釋放了友好信號。正在北京訪問的法國外長科隆納（Catherine Colonna）表示，法國致力於和中國保持對話。她在與中國總理李強會晤時還對於自今年6月在巴黎之後再次見面感到“榮幸”。

在社交平台X上，這位現年67歲的女外交官發帖寫道：“我們正在與中國一起努力尋找應對全球氣候變化、生物多樣性和債務挑戰的答案，並深化和重新平衡我們的經濟合作關系。”

她在隨後與中國外長王毅也舉行了會談。王毅表示，歐洲不應該“因為競爭而害怕與中國合作”。他在被問到如何看待目前中歐關系時強調，中國的立場是明確的，“會始終支持歐洲的戰略自主”。

對於有關在華經營的外國企業提出的政策法規不透明問題，王毅也做出了回應：“我們會傾聽歐洲企業的聲音，切實解決外商在華投資所遇到的問題。”

近年來，歐洲政界不斷有聲音呼籲減少在關鍵領域對於中國的依賴性。而今年歐盟委員會宣布對中國電動汽車開啟反補貼調查，也使得雙邊關系蒙上一層陰影。

有分析人士指出，在這一問題上德法的態度存在差異：德國車企在中國市場的利益牽涉最深，所以對於相關舉動是否會引發中方的報復而感到擔憂。而法國車企在中國市場所佔份額相比之下就小得多，所以在采取反補貼調查方面的顧慮要少得多。

“不應該因為競爭而害怕合作”

“在合作之中當然也是有競爭的，但是我們不應該因為競爭而害怕合作”，王毅在周五指出，最大的風險是“廣泛的政治化”所帶來的不確定性。他認為，應該減少的是對於貿易保護主義的依賴性。

法國外長科隆納在與王毅會晤結束之後接收媒體提問時也提到了烏克蘭戰爭。她表示，希望北京對於中國任何對於俄羅斯在烏克蘭的戰爭的支持保持“警惕”，以確保“沒有任何中國的機構直接或間接地支持俄羅斯非法的戰爭活動”。

“我們經常討論這個話題，在最高層也是如此”，科隆納補充道。她指的是11月20日法國總統馬克龍和中國國家主席習近平之間通的電話。

王毅表示，中國和所有國家都保持友好關系，包括伊朗和俄羅斯，也包括法國。“我們相信，只要中歐攜起手來，就不會有陣營對抗，不會有世界分裂，也不會有新的冷戰。”

路透社指出，在科隆納訪華之後，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leye）和歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）也將在12月初訪問中國。在疫情數年期間，中歐關系發生了急劇惡化。而馮德萊恩有關對華關系“去風險化”的言論也曾引起北京方面的不滿。

中國是法國的第三大貿易伙伴，但是法國和其它歐洲國家的企業對於歐中貿易的不平衡關系感到深深的擔憂。最近的例子就是面對正准備大舉進軍歐洲市場的中國產電動汽車，人們擔心，價格低廉的中國電車會給歐洲本土汽車品牌造成巨大沖擊。

客座評論：歐盟的反補貼調查能成功嗎？

在本周一進行的通話中，習近平對馬克龍表示，中國歡迎法國公司來投資，後者則敦促北京保障外國企業在華得到公平待遇。

在會晤法國外長科隆納時，中國總理李強提到，2024年是中法兩國建交60周年，希望能夠有更多的發展和突破。

（法新社、路透社）

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